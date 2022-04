Bad Belziger Tankstelle: Kriminelle gesucht nach Münzdiebstahl

Bad Belzig

Auf kleines Geld abgesehen haben es Kriminelle in Bad Belzig. Dort hatten sie am Wochenende an der Tankstelle in der Brücker Landstraße das Münzfach eines Selbstbedienungs-Staubsaugers aufgebrochen und geplündert.

Dies erfolgte nach Angaben des Tankstellenpersonals vermutlich in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 8 Uhr. Die herbeigerufene Polizei nahm eine Anzeige auf wegen des „besonders schweren Diebstahls“.

„Der Fall wurde an die Kriminalpolizei zur weiteren Bearbeitung übergeben“, teilt Birgit Westphal vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg am Montag gegenüber der MAZ mit. Hinweise zu den Tätern oder Täterinnen gibt es bislang nicht.

Von MAZ-online