Bad Belziger Winterfreuden: Vom Vergnügen im Eisloch zu angeln

Bad Belzig

Vier Grad über Null, die Neoprenhose sitzt, das Belly-Boot ist aufgepumpt: Die letzte Chance für einen Eisangel-Ausflug auf den Teich im Kurpark. Wenn die Wasserlachen auf der gefrorenen Oberfläche größer und die Lufttemperaturen höher werden, gehen selbst Erfahrene lieber auf Nummer sicher und wieder an Land. Bad Belziger Thomas Beutler ist Eisangler und hat der MAZ verraten, warum es ihn fasziniert.

Zur Galerie Thomas Beutler ist bei Dauerfrost gern auf dem Angelteich im Kurpark unterwegs.

Kapuze auf und zugeschnürt, die Eispiker mit integrierter Trillerpfeife um den Hals gehangen und das Belly-Boot mit Equipment und integrierter Sitzgelegenheit im Schlepptau: So zog es Beutler in den letzten Tagen auf den Bad Belziger Angelteich im Herzen des Kurparks. Jetzt, wo Tauwetter einsetzt, geht für den erfahrenen Eisangler die Saison zu Ende. „Es gibt nie eine 100-prozentige Sicherheit, ob das Eis noch trägt. Das ist Natur“, sagt der 52-Jährige, der seit seinem vierten Lebensjahr die Rute auswirft.

An den tiefsten Stellen ist der Bad Belziger Angelteich um die sechs Meter tief. Nach gut einer Woche Dauerfrost hatte das Eis auf dem Gewässer eine Dicke von zwölf Zentimetern. „Darunter gehe ich nicht auf die Fläche“, sagt Beutler. Angezogen wird sich nach dem Zwiebelprinzip, eine Thermoskanne Kräutertee mit Zutaten aus eigenem Anbau hilft, sich zusätzlich warm zu halten. „Die Minusgrade machen mir nichts aus, aber bei starkem Wind oder Schneefall wird es grenzwertig“, sagt der Bad Belziger über das Eisangel-Erlebnis. Dieses sei etwas besonderes. Schließlich ist man nicht alle Tage mitten auf einem Teich und nur durch eine Eisschicht vom eiskalten Wasser getrennt.

Doch Beutler angelt nicht nur aus reinem Vergnügen: „Wenn es für eine Mahlzeit reicht, ist das schon schön.“ Das Petri Heil half in den letzten Tagen nicht viel. Kaum Anglerglück, auch nicht bei einer Handvoll Angelfreunden, die sich auf den Teich wagten. Überhaupt ist er eher ein Exot, wenn es um das winterliche Angelvergnügen geht, obwohl die Ausblicke in die schneebedeckte, ruhende Natur für ein eiskaltes Händchen oder fehlenden Fang gut entschädigen.

Wer Lust auf den Wettbewerb mit anderen Angler hat und seinen längsten Fang präsentieren möchte, kann sich bei der MAZ-Aktion „Fisch des Jahres“ im Zusammenarbeit mit dem Landesanglerverband beteiligen.

Rotauge, Rotfeder oder Barsch gilt es bei frostiger Umgebungstemperatur unter der Eisdecke besonders zu locken. Die Fische bewegen sich nicht viel, sind sozusagen im Energiesparmodus. Leichte und attraktive Köder zu präsentieren, überlistet sie dennoch. Dafür bieten sich zum Beispiel Rotwürmer an, die trotz niedriger Temperaturen am Haken noch recht agil sind.

Besondere Ausrüstung

Rund 25 Zentimeter im Durchmesser misst das Eisloch, welches mit dem passenden Gerät gestanzt wird. Eine Eisangel ist um einiges kleiner und leichter als der Standard. Sie braucht nicht so viel Rückgrat, weil die Fische kleiner sind, damit sie durch das Eisloch passen. Die Angelschnur ist mit einem witterungsbedingten Fett geschmiert und robuster, die Schnurlänge kürzer, da im Loch geangelt wird und nicht ausgeworfen werden muss.

Der letzte Eisangel-Ausflug dieser Art im Fläming muss gut zwölf Jahre her sein, schätzt Beutler. Die anderen Winter waren einfach zu mild. Das Eisloch wird meist in der Nähe zu Scharkanten gebohrt. Der Bereich zwischen Ufer- und Freiwasserzone bietet nicht nur im Winter einen Sammelplatz vor allem für Raubfische und wird zum idealen Fangplatz. Dann kommt das Küchenutensil zum Einsatz. Mit der Schöpfkelle wird das frisch gestanzte Angelloch von Eisbrocken befreit.

Handy unterm Hut

Und ist dann doch ein Angelfreund zu wagemutig, hat Beutler für die Hilfestellung immer ein Seil parat. Er habe auch schon beobachtet, dass teils nur mit einem Schlitten oder einem Stuhl auf dem Eis geangelt würde. Für ihn zu riskant. Das Belly-Boot ist sein perfekter Begleiter. Ein Freund von ihm hat unter dem Angelhut immer sein Handy in einer Plastiktüte dabei, für den Fall eines Einbruchs. Sein eigenes hat er in der Brusttasche verstaut.

Um auch Eis- und Schlittschuhläufer zu schützen, gilt unter den Eisanglern, in die gebohrten Eislöcher natürliches Stopfmaterial zur Warnung zu platzieren. Ein bisschen Schilf vom Ufer eignet sich dafür. Dann wissen auch andere Angler von Weitem, wo die Kollegen bereits unterwegs waren. Doch nun heißt es warten, auf einen weiteren frostigen Winter. Die Eisangel kommt an den Haken und die Watthose in den Schrank.

Von Natalie Preißler