Bad Belziger spenden reichlich beim Solidaritätseinkauf vor Weihnachten

Bad Belzig

Armut heißt: Es fehlt es am zumutbaren Wohnraum, ausreichender Kleidung, gesundem Essen, überhaupt an gesundheitlicher Betreuung. Auch an guten Bedingungen für Schule und Bildung. An sozialer Teilhabe.

„Auch in Bad Belzig gibt es Armut. Sie lässt sich nicht wegreden“, erklärt Olaf Präger. Eine Anfrage noch vor der Covid-19-Pandemie beim Maia-Jobcenter habe ergeben, dass in der Kur- und Kreisstadt, einschließlich Ortsteile, etwa 600 Bedarfsgemeinschaften existierten, weiß der Stadtverordnete der Linken. „Corona hat diese Situation eher verschärft als entspannt. Hinzu kommt die erhöhte Inflation, die sich nicht nur aus die Preise von Kraftstoffen und Heizöl auswirkt, sondern auch auf Obst und Gemüse und weitere Lebensmittel“, sagt er.

Tierfutter ebenfalls gesammelt und verteilt

Da sich daran absehbar nichts ändert, muss den Betroffenen praktisch geholfen werden. Mit der 13. Auflage der auch von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) unterstützen Aktion „Weihnachten für Alle!“ am Wochenende hat sich der Anspruch erfüllt, wie die Veranstalter nun einschätzen.

Volle Tische in der Sammelstelle mit Lebensmitteln, Süßigkeiten, Obst und Gemüse, Nährmittel, Tee und Kaffee, Getränken, Käse- und Wurstwaren, Kosmetika, Spiel- und Schreibwaren geben Zeugnis vom lebendigen Solidaritätsgedanken in Bad Belzig. Besonders freuen über das Tierfutter konnte sich auch die Tierhilfe “Hof Samtschnute e.V.“.

Überraschung im Supermarktfoyer

Einer der Helfer im Foyer eines Marktes berichtet: Er wurde überrascht, als plötzlich eine Kundin mit einem halbvollen Einkaufswagen ankam. „Hier bitte! Auf den Euro für den Wagen kann ich nun auch noch verzichten.“

Das war natürlich eine Ausnahme. Viele kleine Spenden ermöglichten das Sammelergebnis. In der Regel begegnen die Kunden dem Anliegen aufgeschlossen, berichtet Olaf Präger. Ignoranz kommt nur selten vor.

Die Geschäftsstelle der Linken am Busbahnhof war einmal mehr die Sammelstelle für die Spenden. Dort mussten die Helferinnen die Ware sortieren, ehe sie zu den Empfängern der Lebensmittelausgaben gebracht wird. Quelle: Privat

Die beiden Edeka-Märkte, dem Rossmann-Filiale und weiteren Geschäfte in der historischen Altstadt sind bewährte Partner. Letztlich engagierten sich auch 30 Helfer tatkräftig und auch Geldspenden sind eingegangen.. Nun sind die Lebensmittelausgaben der Tafel im Wohngebiet Klinkengrund und des Vereins für Arbeit und Leben am Busbahnhof am Zuge, damit es auch für Hart-IV- und Grundsicherungsempfänger sowie Geringverdienende eingeschätzt werden kann: Jetzt kann Weihnachten kommen.

Von René Gaffron