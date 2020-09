Gebäudereiniger Sebastian Baborski aus Bad Belzig fliegt regelmäßig in die USA. Wegen Corona geht das derzeit nicht. Sein Geld hat er für eine gute Sache gespendet.

Sebatsian Baborski aus Bad Belzig arbeitet als Gebäudereiniger in der in der Krause-Tschetschog- Oberschule Bad Belzig. Seine Urlaubsreisen führen ihn seit 2015 in die USA. Quelle: René Gaffron