Bad Belzig/Wiesenburg

Die neue Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung will in Zukunft –zumindest mehrheitlich – Papier sparen. Die digitale Gremienarbeit wird angestrebt. Darauf haben sich die Parlamentarier in der jüngsten Sitzung verständigt. Sie versprechen sich neben einer effizienteren Arbeitsweise eine Schonung der Umwelt.

„Kiloweise habe ich die Unterlagen bisher erhalten. In der Regel werden sie mit dem Auto ausgeliefert“, schildert Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf ( SPD) seine Erfahrungen aus der vergangenen Legislaturperiode. „Das soll nicht länger so sein.“

Vorlagen aus der Datenbank

Immerhin sind in der Kur- und Kreisstadt die Software-Voraussetzungen schon geschaffen, heißt es in der Beschlussbegründung. So wird dort schon seit längerem das Rats-Manager-Programm genutzt. Vorbehaltlich der Ausstattung mit W-Lan und der Freigabe es Zuganges via Passwort könnten die Abgeordneten dann mit ihren mobilen Endgeräten die Unterlagen jeweils aus der Datenbank laden.

Noch allerdings braucht es Geduld. Frühestens zu Beginn des neuen Jahres wird die Umstellung erfolgen können, hieß es von der Verwaltungsspitze. Bis dahin müssen die Mandatsträger erst einmal ihre Vereinbarung zur Nutzung des „Web-App-Informators“ unterschreiben. Wer nicht online arbeiten mag, soll auf Antrag auch weiter Papier erhalten. Dass nämlich niemand ausgeschlossen wird, war das Anliegen der Linken.

250 Euro Zuschuss

Immerhin unterstützt die Kommune die Ausrüstung der Lokalpolitiker. So soll –gegen Vorlage der Rechnung – ein Zuschuss von 250 Euro für die Beschaffung eines Laptops, Tablet oder ähnlichem gewährt werden. Demnach kann das Gerät frei gewählt werden. Einzig lautet die Empfehlung, dass das Display mindestens zehn Zoll groß sein sollte. Für die Gewährung von Rechtssicherheit und Zustellung der Unterlagen muss dann eine E-Mail-Adresse angelegt werden.

Insgesamt sind 12 250 Euro für die 22 Stadtverordneten und die 27 sachkundigen Einwohner, die in den Ausschüssen mitarbeiten, vorgesehen. Die Kosten würden schon bald durch Einsparungen für Papier aufgewogen. Wenn jemand früher ausscheidet und die Zuwendung in Anspruch genommen hat, soll er das Geld anteilig zurückzahlen. Wer bereits versorgt ist, muss nicht in extra neue Technik investieren, wie es auf Nachfrage hieß.

Nachbarn modernisieren ebenfalls

Auch in der Gemeinde Wiesenburg/Mark, die wie Bad Belzig ebenfalls unter dem Label „Smart Village“ als digitale Vorreiterin firmiert, wird die parlamentarische Arbeit schrittweise modernisiert. Gerade erst pflegen Fachleute das Ratsinformationssystem nach dem Vorbild von Bad Belzig ein, wie Heidi Jöchen als Verantwortliche für den Sitzungsdienst bestätigt.

W-Lan-Anschluss im Quergebäude, wo die Tagungen stattfinden, hat Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke) mittelfristig in Aussicht gestellt. Indes verfügen einige Abgeordnete noch nicht über eine E-Mai-Adresse und werden daher weiter ihre Unterlagen im Briefumschlag erhalten, teilte die Verwaltung mit.

Von René Gaffron