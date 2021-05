Bad Belzig

Hagara Feinbier hat die Zeit der Covid-19-Pandemie genutzt, ein neues Buch zusammen zu stellen. Darin hat sie 171 Kraft- und Heilungslieder gesammelt und publiziert. Die 62-Jährige, die im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg) Bad Belzig, lebt, erklärt ihre Motivation.

Seit einem Jahr sind Chorproben und -auftritte auf Eis. Was fehlt Ihnen?

Hagara Feinbier: Singen an sich wirkt eigentlich antidepressiv, entspannend und gesundheitsfördernd– das kann jeder aus eigenem Erleben nachvollziehen. Beim Singen wird nämlich ein Cocktail an Glückshormonen ausgestoßen. Wenn wir in Gemeinschaft singen, spüren teilen wir die positive Energie miteinander, die Atmung vertieft sich und der Körper mit allen Organen gerät in Schwingung. Das fehlt uns jetzt schon seit über einem Jahr.

Haben Sie Alternativen probiert?

Ich gebe jeden Dienstag ein Online-Seminar. Das Songmaterial verschicke ich als MP3-Datei an die Teilnehmer. Es ist trotzdem kein Ersatz für die Workshops.

Sie sind studierte Musikpädagogin. Warum arbeiten Sie nicht als Lehrerin an der Schule?

Die Erfahrung habe ich gleich nach dem Studium an einer Realschule in Berlin-Charlottenburg schon gemacht. Die multikulturellen Einflüsse haben mich damals schon sehr beeinflusst. Musik aus anderen Kulturkreisen hat mich sehr interessiert. Beim Wechsel in die hiesige Gemeinschaft habe ich den Zegg-Chor mitbegründet und wir haben den „Canto General“ von Mikis Theodorakis einstudiert. Das klang spektakulär, ein großartiges politisches Chorwerk.

Im Zegg Bad Belzig wird seit der Gründung vor 30 Jahren viel gesungen. Quelle: Privat

Wollten Sie nie selbst singend im Rampenlicht stehen?

Nein, zumindest nicht als Solistin oder in einer Band. Ich sehe meine Berufung eher als Singleiterin. Bei meiner Arbeit geht es mir darum, Menschen zum Singen zu begeistern und zu zeigen, dass jeder es kann. Wichtig ist eine entspannte Atmosphäre, der lockere Einsatz von Körper und Atem. Viele Menschen haben Scheu zu singen, haben vielleicht schon seit der Kindheit nicht mehr gesungen, weil sie kritisiert wurden. Wie schön ist es, das Singen dann wieder neu zu entdecken.

Eigentlich laden Sie im Juni immer zum Come-Together-Songfestivals nach Bad Belzig ein. Wie ist es in diesem Jahr?

Das Festival fällt leider aus, wie im vergangenen Sommer auch. Wir hatten ungeachtet der unklaren Perspektive schon über 100 Anmeldungen. Das lässt ahnen, welche Erfolgsgeschichte diese Treffen sind, die ich mit Raimund Mauch seit 2008 organisiere. Bis zu 300 Singkreisleiter sind als Teilnehmende und Akteure dabei und decken ein echt breites Spektrum von Musikstilen ab, und lernen voneinander und inspirieren sich.

Hagara Feinbier und Raimund Mauch veranstalten sonst im Juni das Come-Together-Songfestival mit 300 Teilnehmern im Zegg Bad Belzig. Diesmal hat die Liedersammlerin die freie Zeit zur Arbeit am neuen Buch genutzt. Quelle: Privat

Wie wurden Sie zur Liedersammlerin?

Viele Chöre mühen sich mit schwierigen Werken. Mir ging es zunächst darum, Lieder zu finden, die vielleicht aus fremden Kulturen sind, sich aber doch leicht erschließen. Feurige Musik vom Balkan und aus Afrika zum Beispiel oder Lieder aus Hawaii. Nicht selten waren es unsere Gäste aus dem In- und Ausland, die mit ihren Weisen den Horizont weiteten.

Wie verhält es sich mit dem deutschen Liedgut?

Die Herangehensweise war vielleicht längere Zeit etwas schwierig, weil einiges aus dem Fundus durch den Gebrauch im Dritten Reich mit Schatten belegt ist. Das lässt sich aber bei der Erarbeitung erklären. Das gilt mithin für die durchaus unterschiedlichen Repertoires von Ost- und Westdeutschen, was nicht minder für gute Gespräche taugt.

Was ist er Inhalt der aktuellen Veröffentlichung?

Es handelt sich um 171 Kraft- und Heilungslieder von deutschen und internationalen Liedermachern sowie Spirituals, Chants und Mantras und aus vielen verschiedenen Kulturen. Neben Text und Noten sind die Gitarrengriffe notiert. Außerdem erfahren die Nutzer etwas über die Herkunft und Bedeutung der Stücke, manche sind mit Anleitungen für Tanz und Bewegung versehen. Eine Auswahl an kurzen philosophischen Texten und Gedichten, die sich zwischendurch auch vorlesen lassen, ergänzen die Sammlung mit dem Titelbild von Bill Nickl und Illustrationen von Lara Rehbein.

Es ist der vierte Band, der publiziert wird. Wie ist die Resonanz auf die Vorgängerwerke gewesen?

Von der ersten Ausgabe von 1997 sind inzwischen 35.000 Exemplare verkauft. Zu den ersten drei Büchern haben wir auch jeweils zwei CDs eingespielt. Das ist für die jetzige Auflage nicht mehr vorgesehen, sondern wird vielleicht digital aufgezeichnet und abrufbar.

Bestehen Verbindungen zu den Chören der Region?

Ich selbst habe einige Zeit in der Kantorei mitgesungen. Aber bei Auftritten musste ich leider öfter passen wegen der eigenen Seminare an Wochenenden. Daneben verfolge ich auch die Arbeit der anderen Ensembles und hoffe, dass alle die Auszeit jetzt gut überstehen. Und gerne stelle ich bei Interesse das ein oder andere Lied mal bei einer Chorprobe vor.

Von René Gaffron