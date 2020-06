Bad Belzig

Ein sturzbetrunkener Mann hat am späten Freitagnachmittag die Zufahrt eines Discounters in der Niemegker Straße in Bad Belzig blockiert. Weil es dem 62-Jähriger nicht mehr möglich, die Zufahrt selbstständig zu verlassen, holten die Polizisten Rettungskräfte hinzu.

Die Mann wurde, nach Begutachtung durch diuer Sanitäter, zum Zwecke der Ausnüchterung, dem Polizeigewahrsam in Brandenburg zugeführt, teilte die Polizei am Montag mit.

Von MAZ