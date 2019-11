Bad Belzig

Für Pendler zwischen Berlin und Bad Belzig ist Erleichterung in Sicht: Ab dem 4. November sollen auf der RE7-Linie längere Züge verkehren. Planmäßig finden dann 467 Menschen in acht einstöckigen Wagen Platz, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) am Freitag mitteilte. Damit kommt die Deutsche...