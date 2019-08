Lütte

Die Freiwillige Feuerwehr Wolsier behielt im Dunkel der Nacht den Überblick. Nach 27,10 Sekunden hatte sie –als es darauf ankam –den Löschangriff ins Ziel gebracht. Die nach dem Vorlauf siebtplatzierte Mannschaft entführte damit den Wanderpokal des 1. Lütter Feuerwehrverein 1924 ins Havelland.

20 Männer- und zwei Frauenteams waren am Sonnabend bei der 16. Auflage des Nachtpokallaufes in der gut besuchten Arena „An der Hufeiseneiche“ dabei. „Sie hatten es wirklich nicht leicht, denn Mond und Sterne waren diesmal verdeckt“, räumt René Zarbock vom Veranstalter ein. Außerdem reicht es nicht, ohne Licht gut zu sehen, zu kuppeln und genau zu spritzen; wenn einem die Ohren einen Streich spielten.

Gastgeber im Pech

Die Gastgeber hatten ihren Lauf abgebrochen, weil sie das Ertönen einer Tröte als Fehlstartsignal missdeuteten. Der zweite Versuch lief kaum besser. Wenigstens in die Top 10 kamen die Einheimischen. Während die Männer aus Gömnigk mit nur einmal Training in der Dunkelheit die Qualifikation nicht überstanden haben. „Dafür sind wir mit einem Durchschnittsalter von 34,3 Jahren fast als Seniorentruppe am Start“, erklärte Marian Schulz.

Rekordverdächtig schnell – unter 25 Sekunden – waren die Neschholzer Männer im Vorlauf unterwegs, mussten sich dann aber knapp geschlagen geben.

Bahnrekord bei den Damen

Dafür legten sich die Damen aus dem Dorf richtig ins Zeug. Sie sicherten sich nicht nur den Erfolg im ewig jungen Duell mit Schwanebeck. Sondern für den Bahnrekord von 29,92 Sekunden beim ersten Auftritt des Abends spendierte Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) gleich noch eine Stiege Sekt für die Formel-1-würdige Fontäne bei der Siegerehrung.

Das Stadtoberhaupt war dann nochmals gefragt. Denn per Glücksrad wurde der Empfänger des Preisgeldes unter den zehn Erstplatzierten ermittelt. Die Wolliner Kameraden auf Rang acht wurden dafür ausgelost. Allerdings ist nicht überliefert, ob die Prämie nicht noch teilweise bei der bis zum Morgengrauen dauernden Tanzparty umgesetzt worden ist.

Von René Gaffron