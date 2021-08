Bad Belzig

Der Fläming-Bahnhof in Bad Belzig am Mittwochmorgen ist fast menschenleer. Die Gewerkschaft der Lokführer hat den Verkehr auf der Schiene zum Erliegen gebracht. Von ihrem Streik wurde zwar kaum jemand überrascht. Aber nicht alle haben nach der kurzfristigen Ankündigung des Ausstandes einen Ersatz organisieren können.

„Ich habe einen Arzttermin in Berlin“, berichtet Annik Trauzettel den Anlass ihrer Fahrt. Sie hatte recherchiert, dass Schienenersatzverkehr auf der RE-7-Linie zumindest von Zeit zu Zeit angeboten werden sollte. „Wegen der besonderen Lage bin ich früher aufgestanden. Aber kein Bus in Sicht“, bedauert die Bad Belzigerin.

Im Grunde gibt es Zustimmung

Für den Arbeitskampf, der noch bis Freitagfrüh dauern soll, hat sie im Grunde schon Verständnis. Während sich die Vorstände das Geld einstecken, müssten die Beschäftigten um Lohn- und Gehaltserhöhungen kämpfen, sagt die Bad Belzigerin. Der fade Beigeschmack entstehe, weil es auch um den Konkurrenzkampf der Interessenvertretungen geht, sagt ein ebenfalls wartender Rentner. Er will in Berlin seine schwer kranke Frau besuchen.

Annik Trauzettel aus Bad Belzig wollte zum Arzt nach Berlin und hofft noch auf einen Bus als Ersatz. Quelle: René Gaffron

Betroffen sind auch Schüler, die am dritten Unterrichtstag auf der Strecke bleiben. Bis Beelitz hat sich eine Gruppe per Fahrgemeinschaft organisiert. Einige Schüler, die noch weiter nach Potsdam müssten, treten hingegen den Heimweg an.

Vorgeschmack auf Herbst

Von vorn herein zu Hause geblieben ist Patrick Hölzel in Wiesenburg. Der Orthopädie-Schuhmacher aus Wiesenburg muss Minusstunden ansammeln. „Mobile Arbeit mit dem Laptop ist nicht möglich“, erklärt der Handwerker, der in einer Berliner Werkstatt beschäftigt ist.

Das Auto kommt angesichts der aktuellen Verkehrssituation auf A 9, A 10 und in der Hauptstadt nicht in Frage. „Und das ist erst der Vorgeschmack auf die Sperrung wegen Gleisbau, die ab 11. September über zwei Monate zwischen Seddin und Roßlau ansteht“, ahnt er nichts Gutes.

Regiobus ohne Probleme

Bei Regiobus Potsdam-Mittelmark ist der Andrang am Mittwochmorgen zumindest nicht so groß, dass das Unternehmen zusätzliche Fahrten hätte organisieren müssen. „Die meisten Leute werden – wie durch Corona geübt – die Möglichkeiten der Heimarbeit nutzen“, lautet die Vermutung von Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.

Planmäßig rollen die Bahnen der Ostdeutschen Eisenbahn zwischen Berlin-Wannsee und Treuenbrietzen/Jüterbog.

Kein Kommentar von GdL-Ortsgruppe

Vor dem Backsteingebäude an der Brandenburgischen Städtebahn haben sich derweil zwei Hand voll Mitglieder der GdL-Ortsgruppe Bad Belzig versammelt. Sie zu fotografieren oder sich zum Streik zu äußern, lehnt der Vorsitzende Ingo Meier ab. Er verweist auf die Geschäftsstelle in Berlin. Dort wird die MAZ-Anfrage mit Verweis auf Erklärungen der Zentrale in Frankfurt/Main vom Vorabend beantwortet.

Zumindest die Information am Bahnsteig ist klar: Vorerst kein Zugverkehr am Fläming-Bahnhof Bad Belzig. Der Warnstreik der GdL dauert bis Freitag. Quelle: René Gaffron

Wer so jegliche Kommunikation ablehnt, muss sich nicht wundern, dass die Leute reagieren wie René Hackbart. „Stell dir vor, du hast während Corona normal arbeiten dürfen, dein Unternehmen hat dir trotz Milliardenverlusten dein Geld vollständig und zeitnah überwiesen und jetzt stellst du dich hin und willst noch mehr Geld, komme was da wolle. Und weil man so klein ist, muss man auf Teufel komm raus mehr raus holen, als die EVG schon verhandelt hat“, schreibt der Betreiber des Fläming-Bahnhofes.

Von René Gaffron