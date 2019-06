Baitz

Wichtig für Pendler und Ausflügler: Auf der Regionalexpreslinie 7 zwischen Berlin und dem Hohen Fläming kommt es ab sofort bis 5. Juli immer an Sonnabenden und Sonntagen zu Einschränkungen. Zwischen 11.30 und 12 Uhr sowie von 17 bis 17.30 entfallen zwei Züge zwischen Bad Belzig und Borkheide. Statt dessen fahren Busse. Darauf hat die Deutsche Bahn-AG hingewiesen.

Auf dem Abschnitt werden die Gleise erneuert, teilt die beauftragte Fischbach Bau-Schüttgut-GmbH mit. Ihre Mitarbeiter sind bereits vor Ort.

Bahnübergang Baitz dicht

Das hat ferner zur Folge, dass Sonnabend von 15 Uhr an, bis Sonntag, 18 Uhr, der Bahnübergang Baitz gesperrt sein wird. Ab Montag folgen dann auch Einschränkungen in Trebitz/Gömnigk, in der Brücker Silberbrückenstraße sowie am direkt Bahnhof Brück. Dort ist freilich von jeweils halbseitigen Sperrungen der B-246-Ortsdurchfahrt die Rede.

Eine komplette Übersicht gibt es auf der Interneite des Amtes Brück: www.amt-brueck.de.

Baustellen rund um Brück

Stau ist zu erwarten. Die Bauarbeiten gehen einher mit der Sanierung der A 9 und der B 246 nördlich von Brück sowie den anhaltenden Beeinträchtigungen im Süden wegen der Sanierung der Bahnbrücke nahe Lüsse.

Von Rene Gaffron