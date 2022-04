Bahnverkehr auf RE7 unterbrochen zwischen Wiesenburg und Michendorf

Bus statt Bahn heißt es am zweiten Aprilwochenende für Reisende auf der Bahnstrecke des RE7. Grund sind Gleisarbeiten zwischen Wiesenburg und Michendorf. Es gibt viel zu beachten.

Anstelle der Züge auf der Bahnlinie des Regionalexpress 7 verkehren am zweiten Aprilwochenende Ersatzbusse auch am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs