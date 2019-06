Baitz

Ab sofort ist in Baitz eine Buch-Haltestelle eingerichtet. So der gelbe Hinweis am Laternenpfahl. Die individuell gestaltete Attraktion steht auf einer Fläche von 65 x 55 Zentimetern und ragt 1,80 Meter in die Höhe. Bei der Sehenswürdigkeit handelt sich um eine recht individuell gestaltete Bücherbox.

„Wir sind –ungeachtet der neuen Medien –nach wie vor fleißige Leser von Büchern“, berichtet Verena Wolff. „Doch hat uns schon lange die Frage umgetrieben, wohin damit, wenn sie ausgelesen sind“, so die Initiatorin. Die Regale waren schließlich randvoll, was den Handlungsdruck buchstäblich erhöht hat. Große Wege, um die Literatur abzugeben, sollten nicht zurückgelegt werden. Aber auf keinen Fall sollten die Druckerzeugnisse schlicht entsorgt werden. Dafür wären sie viel zu schade, befanden Familie und Nachbarn. Sie wollten die Freude an der Lektüre lieber teilen. Allerdings ist das Vorhaben nicht so leicht zu realisieren, auch wenn es schon einige Vorbilder im Hohen Fläming gibt.

Telefonzellen zu teuer

Meist wird auf ausgediente Telefonzellen der Telekom zurückgegriffen. In deren Michendorfer Lager hat sich auch Harald Wolf umgesehen. „Aber es gibt einiges an Bürokratie zu beachten, die Zelle selbst stellt keineswegs ein Schnäppchen dar und vor allem kann sie nicht ausgesucht werden“, berichtet der 55-Jährige. Wird also ein abgenutztes Modell geliefert, muss noch ganz schön Arbeit hineingesteckt werden. Das war den Akteuren zu vage.

Also haben die Eheleute Wolff einige Tischler in der Umgebung abgefragt. Lutz Meier aus Görzke hat sich über die Herausforderung gefreut. Er hat noch nie solch einen Freiluftschrank entworfen und gebaut. Wann immer es die Auftragslage erlaubt hat, widmete er sich der Extra-Anfertigung.

Das Tauschmotto steht in Deutsch und Englisch an der Bücherbox in Baitz: Quelle: René Gaffron

Nicht ganz 1000 Euro hat es letztlich gekostet. Die Baitzer sind mit dem Werk zufrieden.

Fixiert auf privatem Grund

Natürlich kann es nicht ohne Weiteres im Ort aufgestellt werden. Es misste auf privatem Boden stehen und fest fixiert werden, damit es nicht als Störung im öffentlichen Raum empfunden wird. Beim Befüllen herrschte dann freilich erst einmal Andrang. Bücher für Jung und Alt, spannende Krimis und berührende Romane sowie manch Sachbuch wurden eingeräumt. „Da wird jeder fündig“, ist sich Harald Wolf gewiss. Der Kaufmann selbst bevorzugt Militärhistorische Abhandlungen, liest aber auch zur Unterhaltung mal Krimis.

Hoffen auf Dorffrieden

Nachdem der nahe liegende Name –Baitzer Bücherbox –in einer Umfrage geklärt war, konnte er angebracht werden und das Motto: Eins geben, eins nehmen –in Deutsch und auf Englisch. Die Initiatoren, die selbst eine Ferienwohnung vermieten, hoffen das die Offerte auch Anklang im nahen Tagungshaus finden wird. Außerdem vertrauen sie auf das friedliche Dorfleben, so dass die Errungenschaft lange erhalten wird. Das wäre mithin im Sinne des Tourismusvereins Zauche-Fläming, der ebenfalls auf das neue Angebot aufmerksam macht.

Etabliert und bewährt haben sich die Buchtauschangebote schon in Borkheide und Borkwalde sowie Fredersdorf. In Damelang und Freienthal sollen die nächsten errichtet werden. Das hat jedenfalls Ortsvorsteher Dirk Borgwardt angekündigt.

Von René Gaffron