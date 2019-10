Bergholz

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bergholz haben Diebe Bargeld erbeutet. Die Kriminellen waren am Freitagabend innerhalb von gut einer Stunde in das Privathaus in der Straße Am Wasserberg eingedrungen.

Zwischen 21 Uhr und 22.20 Uhr gelangten die Täter hinein, nachdem sie offenbar gewaltsam eine Tür aufgehebelt hatten.

Diverse Räume des Hauses wurden offenkundig durchsucht nach wertintensiven Gegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fehlt vor allem Geld. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren.

Von MAZ