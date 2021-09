Schon ein halbes Jahr vor der Eröffnung der geplanten Container-Kita in Bad Belzig haben Eltern ihre Kinder angemeldet. Das Oberlinhaus Potsdam hat den Bauantrag gestellt. Bald rollen die Tieflader an.

Bauantrag für neue Kita aus Containern in Bad Belzig: Eröffnung im Frühjahr 2022 geplant

