Bad Belzig/Klein Glien

Lange haben sich Radfahrer der Region einen Radweg an der Bundesstraße 246 zwischen Bad Belzig und Klein Glien gewünscht. Jetzt starten dort die Vorbereitungen zum Bau dieser Piste. Er geht einher mit einen Sanierung der Fahrbahn in dem Bereich.

Künftig Rad statt Auto möglich

Für den kurzen Weg zwischen Bad Belzig und Klein Glien kann ab dem kommenden Jahr das Auto stehen gelassen und stattdessen das Fahrrad genutzt werden. „Voraussichtlich ab April 2021 soll die neue Strecke zur Verfügung stehen“, kündigt Steffen Streu, der Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, am Freitag gegenüber an.

Anzeige

Demnach beginnen die Vorbereitung für die Bauarbeiten am kommenden Montag, dem 27. Juli. Zwei Wochen später, ab 10. August, laufen dann die eigentlichen Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung und den neuen Radweg.

Weitere MAZ+ Artikel

Breitere Straße künftig mit Inseln

Entstehen werde ein 2,50 Meter breiter Radweg. Gleichzeitig wird die Fahrbahn saniert und auf einer Länge von mehr als vier Kilometern von heute sechs auf künftig acht Meter verbreitert werden. In dem Vorhaben enthalten ist auch der Bau von Verkehrsinseln an den Ortseingängen von Klein Glien und Bad Belzig.

Zur Bauvorbereitung werden nun die Wurzeln in bereits abgeholzten Waldflächen an der neuen Trasse des Radweges gerodet und Boden abgetragen. Zudem beginnen Arbeiten an den Durchlässen.

Einschränkungen ab Montag

Für Kraftfahrer geht dies ab Montag mit Einschränkungen einher. „Im gesamten Baufeld wird die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt“, so Streu. Je nach Baufortschritt werde der Verkehr mit einer Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeleitet.

Der weitere Bau läuft ab 10. August bis Ende April 2021 in drei Bauabschnitten. „Dafür wird die B 246 jeweils voll gesperrt“, kündigt der Sprecher des Landesbetriebes an.

Ab 10. August gilt die Vollsperrung im ersten Bauabschnitt von der Ortslage Klein Glien bis zum Grützdorfer Weg. Der zweite Abschnitt erstreckt sich später bis zum Hahnengrund.

Kosten von rund 3,6 Millionen Euro

Der Verkehr wird offiziell von Bad Belzig über die Landesstraße 95 über Lübnitz, Benken und Görzke zur B 107 und über Wiesenburg auf die B 246 nach Klein Glien umgeleitet beziehungsweise umgekehrt.

Die Gesamtkosten für das Bauprojekt werden sich voraussichtlich auf circa 3,6 Millionen Euro belaufen. „Darin enthalten sind auch fast 20.000 Euro der Stadt Bad Belzig für die Modernisierung des Gehweges in Klein Glien“, erklärt Steffen Streu.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von MAZ