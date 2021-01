Bauarbeiter entdecken Granaten in Bad Belzig

Bad Belzig

Zwei Granaten sind bei Bauarbeiten in der Brücker Landstraße in Bad Belzig entdeckt worden. Das berichtet das städtische Ordnungsamt.Die Munition wurde am Donnerstag Vormittag gefunden und ist noch im Lauf des Tages abtransportiert worden.

Nach Auskunft von Ressortleiterin Petra Tersch sei frühzeitig klar gewesen, dass keine Gefahr für Personen oder Sachwerte bestehen. Das Rathaus sei von den Mitarbeitern des Unternehmens unverzüglich unterrichtet worden. Die Ordnungsbehörde sichtete den Fund und informierte den zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburgs.

Anzeige

Nach Übermittlung von Fotos konnte bereits Entwarnung gegeben werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst holte die Granaten ab und entsorgte diese fachgerecht. Die Bauarbeiten konnten weitergeführt werden, heißt es .

Von René Gaffron