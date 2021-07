Bauen in Bad Belzig: Ahorn-Viertel an der Lübnitzer Straße eröffnet 

Bad Belzig

Das große Bauen im Ahorn-Viertel Bad Belzig kann los gehen. Kürzlich freuten sich alle an der Erschließung des neuen Wohngebiets Beteiligten über den Abschluss der Baumaßnahmen. Für Tobias Brix, den geschäftsführenden Gesellschafter, geht ein nunmehr sechs Jahre langer Weg zu Ende, den ihm der Zufall vor die Füße legte. Obwohl, eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Denn nun startet der Bau der Stadtvilla für die Familie.

„Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen“, sagte einmal der irische Erzähler und Theologe Jonathan Swift. Und so standen Tobias Brix und Daniela Albrecht wohl auch vor sechs Jahren am möglichen Baufeld an der Lübnitzer Straße, wo jetzt der Grundriss ihres ganz eigenen Wohntraumes erkennbar ist. An der Straße „Am Kornfeld“ soll der Bau der Stadtvilla für die vierköpfige Familie entstehen. „Ich bin erleichtert, dass es jetzt los geht“, so der 33-Jährige.

Zur Galerie Sechs Jahre Planung münden in Bau der eigenen Stadtvilla

Ein Wohngebiet mit insgesamt 69 Grundstücken wurde an der Lübnitzer Straße in Bad Belzig erschlossen. Am Freitag wurde mit der Stadtverwaltung das Ahorn-Viertel eröffnet. Nun dürfen die Bagger für die Bauherren rollen.

Sechs Jahre Arbeit liegen hinter Brix und seinen Partnern. Denn das Baurecht auf dieser Fläche musste erst geschaffen werden. So ergab es sich, dass Brix und seine Partnerin Daniela Albrecht gleich ein gesamtes Wohngebiet entwickelt haben, um sich den Wunsch vom Eigenheim am bevorzugten Platz erfüllen zu können.

Momentan lebt das Paar mit zwei Töchtern gegenüber in einer Drei-Raum-Dachgeschosswohnung. Der sehnsüchtige Blick hinüber aufs Baufeld hielt die Motivation der Familie über sechs Jahre Entwicklungszeit und 312 Tage Erschließung hoch. Die Parzellen sind zwischen 450 und 900 Quadratmetern groß. Die Bauplätze direkt am Waldesrand sind weg, aber gut zwei Hände voll an Grundstücken suchen noch einen Bauherren.

„Am Kornfeld“ statt „Ahornallee“

Künftig werden hier rund 30 Prozent Bad Belziger und 70 Prozent Zuzügler aus dem Umland, vornehmlich Berlin und Potsdam, ihr Eigenheim beziehen. Im „Igelweg“, „Am Fuchsberg“ oder eben „Am Kornfeld“ oder „Kirschblütenweg“. Brix möchte sich nun wieder mehr seinen Töchtern widmen, waren es doch nicht wenig schlaflose Nächte, bis der B-Plan vollendet und sich der Beginn des Hausbaus näherte.

Die Grundstücke sind bauträgerfrei. Eine handvoll Holzhäuser, Stadtvillen und individueller Wohnraum werden in den kommenden Jahren das Bild des Ahorn-Viertels an der Lübnitzer Straße prägen. Aus der „Ahornallee“, wie Brix als Vorschlag passend zur Begrünung mit eben diesen Bäumen angedacht hatte, wurde nichts. Zu ähnlich schien die Benennung dem „Ahornweg“ im Kurpark. „Aber es gab auch einige Bauherren, die sich zum Beispiel aufgrund der neu ausgewählten Namen, wie dem „Igelweg“, für ein Grundstück entschieden haben“, so eine Beobachtung am Rande.

Anfang Juli 2021 wurde die Erschließung des neuen Ahorn-Viertels in Bad Belzig abgeschlossen. Quelle: privat

Den Stand der Dinge konnten mögliche Interessenten dabei auf der Homepage im Brix Internetblog verfolgen. „Wohnen und leben Sie zwischen blühenden Hecken, farbenprächtigen Ahornblättern und dem Rauschen der Wälder, während Sie auf die Bad Belziger Innenstadt und die Burg Eisenhardt blicken“, das ist Werbung, die zieht.

„Wir sind unheimlich stolz und danken allen Weggefährten und Geschäftspartnern“, so Brix am Tag der offiziellen Eröffnung des Ahorn-Viertels. Die passende Motivdecke auf dem Getränketisch, ein Wettergott, der mitspielte, und das gute Gefühl, hier nicht nur den eigenen, sondern vielen den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, trägt die Anwesenden über die frisch gepflasterten Straßen. In Gedanken scheint das einst Unsichtbare vor dem geistigen Auge nun zum Greifen nah.

Von Natalie Preißler