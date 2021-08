Bauern rund um Bad Belzig sehen durchschnittliche Erträge als gute Nachricht

Kranepuhl

Wenn nicht gerade – wie zuletzt leider häufig der Fall war – eine Missernte einzubringen ist, hat Stefan Schreier einen ziemlich coolen Job. Er steuert nunmehr den dritten Sommer in Folge einen der beiden Mähdrescher der Produktivgenossenschaft Flämingrind Kranepuhl über deren Felder.

Feierabend, Wochenende oder Ferien fallen derzeit deshalb eher kurz aus. Der Ausblick in die reizvolle Umgebung entschädigt vielleicht etwas. Die Sonne scheint im Hohen Fläming und ein laues Lüftchen geht über die Hügel. Da wiegt sich das Getreide im Wind. Die Bedingungen sind also fast optimal, um zum Ende der Saison den Roggen vom Halm zu holen.

Masse und Klasse gefragt

„13,4 Prozent Feuchtigkeit hat das Korn“, zeigt sich Markus Thiele zufrieden. „Alles unter 14,5 Prozent ist lagertauglich, so dass der Schimmel keine Chance hat“, erklärt der Pflanzenproduktionschef des Agrarbetriebes. Regelmäßig nimmt der 27-Jährige mit einem Messgerät am Feldrain die Qualität in Augenschein – Masse und Klasse sind gleichermaßen gefragt. Abnehmer sind Agravis in Niemegk, BayWa in Bergholz und die Belziger Kraftfutter GmbH.

Bei der Produktivgenossenschaft Flämingrind Kranepuhl wird der Roggen geerntet. Markus Thiele prüft die Qualität des Strohs. Quelle: René Gaffron

Insofern klingt es wie eine Erfolgsnachricht, wenn Hartmut Schulze als Vorstandsvorsitzender dieser Tage verkündet: „Wir verzeichnen eine sehr durchschnittliche Ernte.“ 73 Dezitonnen Weizen je Hektar liegen vielleicht sogar etwas über dem Mittelwert. Raps, Gerste und in Kürze auch der Roggen sind jedenfalls unter Dach und Fach.

Kraftfutter für 1300 Rinder

„Bei allem Sorten hätten die Erträge noch etwas mehr sein können, wenn der Mai nicht nur kühl, sondern auch ein bisschen feucht gewesen wäre“, schätzt Hartmut Schulze ein. Dann wären Füllphase und Abreife der Pflanzen noch besser verlaufen.

Schon reif: der Roggen auf dem Acker bei Kranepuhl. Quelle: René Gaffron

1700 Hektar bestellt der Landwirtschaftsbetrieb vor den Toren von Bad Belzig – darunter 220 Hektar hauptsächlich in den Landschaftswiesen bei Baitz auf ökologische Weise. 90 Mutterkühe stehen dort auf der Weide. 1100 Mastbullen, 160 Milchkühe sowie Trockensteher und Nachzucht werden in den Kranepuhler Ställen gehalten. Für sie wird speziell der Roggen angebaut, später geschrotet und kommt dann als Kraftfutter für das liebe Vieh zum Einsatz.

Futterbrigade hilft mit

So wie der Betrieb auf Milchvieh- und Rinderzucht, Ackerbau und Biogas-Anlage fußt, die im besten Fall miteinander harmonieren, ist auch die Belegschaft aufgestellt, berichtet Hartmut Schulze. Selbst seit der Gründung dem Unternehmen zugehörig hat er die Geschäftsführung vor drei Jahren übernommen. „Die Kollegen von der Futterbrigade helfen jetzt bei der Abfuhr des Getreides vom Feld“, sagt Hartmut Schulze.

Bei der Produktivgenossenschaft Flämingrind Kranepuhl wird der Roggen geerntet. Der Vorsitzende Hartmut Schulze ist froh über durchschnittliche Erträge. Quelle: René Gaffron

Entsprechend leistet sich die Genossenschaft sowohl Personal als auch Technik und verzichtet auf Lohnunternehmer.. „Jeden Morgen, wenn noch der Tau auf den Pflanzen liegt, wird die Zeit genutzt, die Maschinen auf dem Hof in Augenschein zu nehmen“, berichtet Markus Thiele. Denn es geht nicht nur ums Geschäft, sondern um Sicherheit. In diesem nicht ganz so trockenen und heißen Sommer wurden die Erntemaschinen im Hohen Fläming noch weitgehend von Bränden verschont.

Vielseitiger Brandschutz

„Wir ziehen jeweils Brandschutzstreifen am Rande ,haben Feuerlöscher auf den Mähdreschern und meist auch ein Wasserfass zum Löschen in der Nähe stehen“, erklären die Agrarchefs ihre Vorkehrungen, die sie treffen. Ein Restrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Auch ein Grund, dass Stefan Schreier stets aufmerksam bei der Sache ist, wenn er das 7,50 Meter breite Mähwerk mit etwas 450 PS vorwärts treibt.

Stefan Schreier steuert den Mähdrescher über den Acker. Quelle: René Gaffron

Es ist die kleinere der beiden Maschinen, mit denen die Kranepuhler sehr gute Erfahrungen machen. „Auf den effektiven Kurs wird es maßgeblich von einer Kamera geführt“, erklärt der 36-jährige Erntekapitän aus Schwanebeck. Klimatisierte Fahrerkabine und Bordcomputer sorgen für bequeme Arbeitsatmosphäre.

Im Kornbunker dahinter haben sechs Kubikmeter Platz, der sich etwa in einer halben Stunde füllt und dann auf ein Traktor-Gespann entladen wird. Petrus meint es dieser Tage gut mit den Bauern in der Ernte.

