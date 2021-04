Bauleute zwischen Bad Belzig und Klein Glien zum 1. Mai fast im Plan

Bad Belzig

Die Kraftfahrer im Hohen Fläming dürfen sich freuen. Denn die Bauleute haben ihr Wort (fast) gehalten. Pünktlich zum 1. Mai wird die B 246 westlich der Kur- und Kreisstadt wieder frei gegeben. Gerade sind die Kollegen der Firma Saferoad aus Gräfenhainichen noch damit befasst, die letzten Leitplanken zu montieren und aufzustellen.

Mitarbeiter der Firma Saferoad aus Gräfenhainichen montieren Leitplanken an der B 246 vor den Toren von Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Die Piste zwischen Klein Glien und Bad Belzig kann voraussichtlich am Freitag nach 14 Uhr wieder von Kraftfahrzeugen genutzt werden. Das hat Keith Lange als Bauleiter für den Landesstraßenbetrieb auf MAZ-Anfrage bestätigt.

Vorerst noch Tempo-Limit

Allerdings anfangs noch mit einigen Einschränkungen. Für die Strecke sind zunächst 50 Kilometer je Stunde als Höchstgeschwindigkeit zulässig. Denn es müssen noch einige Zufahrten an der Seite hergestellt werden. Deshalb wird die Fahrbahn in der nächsten Woche noch temporär halbseitig gesperrt. Dann muss der Verkehr mit Ampeln an den Baustellen vorbei geleitet werden.

Vorübergehend ist ein Tempo-Limit ausgewiesen Quelle: René Gaffron

Vor neun Monaten hatte der fünf Millionen Euro teure Straßenausbau begonnen. Der mehr als vier Kilometer lange Abschnitt ist von sechs auf acht Meter verbreitert worden. Durchlässe im Untergrund wurden angepasst. An den Ortseingängen wurden Verkehrsinseln errichtet, die auf Dauer zum Bremsen zwingen sollen.

Winter wirkt nach

In Geduld müssen sich noch die Fahrradfahrer üben, die auf die Trasse schon sehnlich warten. „Der Radweg kann erst zum Himmelfahrtstag in Besitz genommen werden“, räumt Keith Lange ein. Denn die Bankette am Rande nicht durchgehend fertig geworden. Dem Vernehmen nach wirkt sich die Winterpause aus, die vier Wochen gedauert hat.

Zwölf Tage lang sei also nochmals vorgesehen, die Velo-Nutzer mit auf die Straße zu führen. Auch deshalb sei das Tempo-Limit angeordnet worden.

Die Bankette am Radweg neben der B 246 sind noch nicht fertig. Quelle: René Gaffron

Ohnehin später geplant sind die Pflanzungen der Bäume zum Lückenschluss an der Deutschen Alleenstraße von Brandenburg/Havel, via Bad Belzig, Wiesenburg nach Sachsen-Anhalt. Dafür hatte sich im Vorfeld die Verwaltung des Naturparkes „Hoher Fläming“ massiv eingesetzt.

Von René Gaffron