Baum des Jahres 2021: Stechpalmen ziehen als Holz von Welt in den Fläminger Wald ein

Bad Belzig

Der Baum des Jahres, die Stechpalme, hat in vierfacher Ausführung jetzt auch einen Standort in der Kurstadt gefunden. Im Forstrevier Hagelberg haben die Experten in puncto Wald den perfekten Boden entdeckt. Schön lehmig, sonnig und mit etwas Regen herrschen dort optimale Bedingungen, um zu gedeihen. Und mit ein paar passenden Anekdoten wird die Stechpalme zu einem botanischen Höhepunkt.

Vier Stechpalmen wurden als Bäume des Jahres gepflanzt. Quelle: Natalie Preißler

„Wir haben als Pflanzplatz einen tollen Lehmboden ausgesucht“, verrät Revierförster Lutz Hausig, seit 2015 in der Oberförsterei Dippmannsdorf beschäftigt. Zwei Stechpalmen hat der Landesforstbetrieb gesponsert, zwei die Stadt Bad Belzig. Gezogen wurden die Exemplare in der Baumschule Lorberg. Um die Pflege und Bewässerung werden sich künftig Waldarbeiter kümmern.

Und während die Bäume angegossen werden, kann Revierförster a.D. Helmut Stamann noch einiges über den Baum des Jahres erzählen. „Die Stechpalme die hier gepflanzt wurde, ist die einzige europäische Sorte, alle anderen kommen in der tropischen bzw. subtropischen Regionen vor“, steigt er ein. Deshalb sei sie auch nicht einfach zu bekommen. Inzwischen aber, und auch durch den Klimawandel bedingt, breitet sich die Stechpalme vom Kaukasus bis Nordafrika aus, sie bevorzugt in Europa das atlantisch geprägte Klima.

Die Pflanzen werden angegossen. Quelle: Natalie Preißler

Unzählige Wildbienen sollen sich zur Stechpalmen-Blüte an ihr tummeln, ein weiterer Beitrag für den Klimaschutz. Prinzipell kann aus den halbhohen Gewächsen ein Baum bis zu einer Höhe von 25 Metern heranwachsen. „In unserer Region sind etwa 15 Meter realistisch“, so Stamann. „Vielleicht haben wir Glück und es sind männliche und weibliche Blüten“, hofft Hausig. Das wäre auch der Verbreitung der Stechpalmen in der Region dienlich.

Das Holz wurde früher zum Beispiel zur Fertigung von Hammerstielen oder Wanderstöcken genutzt. „Auch über Goethes Wanderstock, der in Weimar ausgestellt ist, sagt man, er sei aus Stechpalme gemacht“, erzählt Stamann, allerdings vermutlich aus einer südeuropäischen Variante. Sogar Harry Potters Zauberstab sagt man nach, er sei aus diesem Holz geschnitzt. Ganz abwegig ist das nicht. Denn die Stechpalme hat insbesondere in Südengland und Wales Tradition und gedeiht dort prächtig. Sie kommt als „Holly“ mit ihren roten Beeren in der Advents- und Weihnachtszeit groß raus. „In Südamerika wird aus einer weiteren Ausprägung sogar Mate-Tee gemacht“, weiß Stamann noch zu berichten.

Die ersten typisch roten Beeren sind bereits zu entdecken.. Quelle: Natalie Preißler

Die Tradition der Pflanzung von Bäumen des Jahres in der Region reicht 33 Jahre zurück. „Es war ein Speierling und damals haben wir noch Holztafel daneben angebracht.“ Inzwischen wird im 24. Jahr immer ein Findling von der Steinmetzfamilie Scholz vorbereitet und für die Kennzeichnung liebevoll graviert. Eine Lösung, die auch wirkungsvoll gegen Vandalismus ist.

Robinie, Flatterulme und Esskastanien haben rund um Bad Belzig in den Wäldern Einzug gehalten. Nach Möglichkeit soll auch die traditionelle Wanderung anlässlich des Tags des Baumes im Sommer oder Frühherbst nachgeholt werden.

Für die Umweltsituation sensibilisieren

„Die Natur macht schon einiges mit, aber die Veränderung des Klimas spüren wir auch hier seit Jahren sehr deutlich“, so Hausig. Viele Bäume kämpfen dagegen, doch Trockenheit, Wassermangel und Käferfraß setzen insbesondere Fichten und Kiefern zu. Auch deshalb sind Pflanzaktionen eine gute Möglichkeit, um die angespannte Lage im Hohen Fläming auch für die Öffentlichkeit gegenwärtig zu halten und für die Situation der Umwelt zu sensibilisieren.

Über 800 Pflanzenarten wachsen auf den 500 Hektar Wald der Forstbetriebsgemeinschaft Bad Belzig, dessen Besitzer die Stadt Bad Belzig und 45 weitere Waldeigentümer angehören.

Von Natalie Preißler