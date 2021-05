Baustoffmangel  bringt die Handwerker im Hohen Fläming in Nöte

Bad Belzig

„Die Wertschätzung für das Material verändert sich gerade.“ Den Eindruck gewinnt Susanne Tietze. Sie ist Geschäftsführerin des gleichnamigen Zimmerei- und Trockenbau-Betriebes in Bad Belzig. Reichlich 30 Jahre nach dem Ende der geplanten Mangelwirtschaft kämpft das Unternehmen wie die gesamte Branche um die vom Markt verknappten Ressourcen.

Doch nicht die Aktivitäten der Heimwerker landauf landab während des Corona-Lockdowns sind verantwortlich für die Engpässe bei Holz, Metall, Dämm- und Kunststoffen. Sondern der Export nach Amerika und China ist wohl Ursache für die Lücken und Preisexplosionen im Baumarkt wie beim Großhandel.

Preise verdreifachen sich

„Die Standard-S10-Dachlatte kostet derzeit 2,60 Euro pro Meter“, nennt sie ein Beispiel. Zu Jahresbeginn wurden dafür lediglich 75 bis 80 Cent dafür verlangt. Aber wohl dem, der überhaupt noch Material erhält. Denn viele Baustoffe können derzeit gar nicht mehr geliefert werden. Oder es wird eine Charge in Aussicht gestellt, von der aber nicht klar ist, was sie kosten wird.

Dachstuhl-Konstruktion der Firma Tietze aus Bad Belzig. Holz dafür wird gerade knapp und teuer. Quelle: Privat

„Tatsächlich haben wir derzeit eine Baustelle, auf der wir entscheiden müssen: Entweder wartet der Kunde auf das eigentlich gewünschte Holz für seine Fassadenverkleidung. Oder wir ändern die Konstruktion, um anderes Material einzusetzen. Teurer wird es in jedem Fall“, bedauert Susanne Tietze.

Plötzlich Augenmerk auf Fristen

„Auch die Stahlpreise kennen derzeit nur eine Richtung auf der Preisskala“, bestätigt Michael Nanut. Der Architekt aus Bad Belzig betreut beispielsweise die Erneuerung von Balkonen an einem Mehrfamilienhaus der Wohnungsgenossenschaft Klinkengrund. „Doch nun wird die Bindefrist von Angeboten plötzlich zum Thema“, bestätigt er. Bislang sei noch ein Entgegenkommen der Kunden zu verzeichnen. Die Politik will mit der umfassenden Einführung von Preisgleitklauseln reagieren.

Baustoffe im Fläming sind knapp. Susanne Tietze hat einen kleinen Vorrat an Bauholz für ihre Firma in Bad Belzig angelegt. Tischlermeister Jörg Spatzier muss viel Zeit in die Materialakquise investieren Quelle: René Gaffron

Verstetigt sich die Entwicklung, werden zuerst private Häusle-Bauer ihre Vorhaben stoppen, befürchtet Susanne Tietze. „Wenn das Bauhauptgewerbe mehr Geld verlangen muss, wird beim Ausbau gespart“, hat Dirk Spatzier schon eine Ahnung von den Folgen. Der Wiesenburger Tischlermeister macht auf einen anderen Aspekt aufmerksam. „Momentan gehen 40 Prozent der Arbeitszeit für die Materailakquise drauf.“

Blase wird nicht ewig halten

Zwar sind die Kollegen allesamt besorgt und haben auch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) auf die Problematik aufmerksam gemacht. Von einem Ausfuhrstopp oder ähnlichen Eingriffen in den Markt halte die Innung aber nichts. „Wenn langfristig die Baubranche gebremst und dann weniger Material bestellt wird, zerplatzt die Blase wieder“, lautet die Hoffnung des Chefs der Innung Brandenburg (Havel)/Bad Belzig.

Noch können Zimmerer und Trockenbauer der Firma Tietze aus Bad Belzig die Aufträge erledigen. Aber es mangelt an Material. Quelle: Privat

Steigende Preise und steigende Nachfrage angesichts der globalen Entwicklung bestätigt zwar Kathrin Mier vom Holzhandel in Krahne. Ansonsten gibt sich der regionale Handel – ZEG in Rietz (bei Brandenburg/Havel) wie auch das Ökokombinat Bad Belzig – wortkarg zur Bewertung der Situation. Wobei deren Verkäufern am Ende der Kette von den Kunden am wenigsten ein Vorwurf formuliert wird. Einige sind dazu übergegangen, Kontingente zu liefern – je nach Absatz bei den Unternehmen im Vorjahr.

Schulterzucken bei Waldbesitzern

Über seine Umsätze kann Günter Grabow im Treuenbrietzener Fliesen- und Baustoffhandel folgerichtig nicht klagen. Das begehrte Konstruktionsvollholz hat auch er gerade nicht auf Lager, muss er bei der reichlichen Nachfrage von Privat- und Gewerbekunden passen. Dafür vernimmt er die Stimmen der Waldbesitzer aus dem Hohen Fläming, die laut eigenem Bekunden keine Mehreinnahme verzeichnen.

Baustoffhändler Günter Grabow hat in seinem Treuenbrietzener Geschäft nur noch begrenzte Auswahl an Material. Quelle: Thomas Wachs

„Natürlich ist es für den Laien schwer verständlich, dass Wälder in der Umgebung wegen Trockenheit und Schädlingsbefall gerodet werden, das Holz aber in der Regel nicht für den Bau taugt“, räumt Susanne Tietze ein.

Immerhin ein wenig hat sie zu Beginn der Krise etwas vorgesorgt. „Lokale Quellen nutzen und einen Vorrat lagern, kann nicht verkehrt sein“, bestätigt sie, dass diese Strategie auch auf dem Bau wieder an Bedeutung gewinnen wird.

Von René Gaffron