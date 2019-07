Wiesenburg/Borkheide

Auf der Bahnlinie des RE 7 zwischen Berlin und dem Hohen Fläming halten die Bauarbeiten an. Vorerst noch bis zum Sonntag, 7. Juli, ist aus diesem Grunde mit Einschränkungen zu rechnen.

Züge fallen aus

Am Sonnabend und Sonntag zwischen 11.30 und 12 Uhr sowie von 17 bis 17.30 entfallen zwei Züge zwischen Bad Belzig und Borkheide, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Es handelt sich um die sogenannten Verdichter. Auf dem Abschnitt werden aktuell die Gleise erneuert.

Busse kommen später an

In der Nacht zu Sonntag gibt es aus diesem Grund außerdem in der Zeit von 23.30 Uhr und 4 Uhr auch Schienenersatzverkehr zwischen Wiesenburg(Mark), Bad Belzig und Borkheide sowie eine um 58 Minuten spätere Abfahrtszeit zwischen den Bahnhöfen Borkheide und Berlin-Ostbahnhof. Reisende sollten die 36 bis 48 Minuten spätere Ankunft der Ersatzbusse in Borkheide beziehungsweise in Bad Belzig beachten, heißt es von der Bahn AG.

