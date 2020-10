Klein Glien

Die derzeit bundesweit stark in der Kritik stehenden Beherbergungsverbote für Menschen aus Corona-Risikogebieten bedeuten für Hoteliers und Gastwirte nicht nur große wirtschaftliche Sorgen. Auch stellt sie die gesamte Branche vor praktische Probleme bei der Überprüfung, ob Gäste aus einem Risikogebiet stammen oder nicht.

>>> Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg stoppt Beherbergungsverbot – vorläufig

Hilfe erhalten Wirte und Hoteliers nun von Digital-Experten aus dem Hohen Fläming. Von ihrem „OK Lab Fläming“ aus, das auf dem Gutshof in Klein Glien zwischen Bad Belzig und Wiesenburg angesiedelt ist, entwickelten Software-Tüftler nun einen Covid 19-Postleitzahlen-Check für Hoteliers.

Modellkommunen im Fläming

Entstanden ist das über das Internet abrufbare Online-Werkzeug im Rahmen des Open Government-Projektes „Alles auf offen“ in Zusammenarbeit mit der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) und der Mobanisto UG. In dem Projekt gehören die Stadt Bad Belzig und die Gemeinde Wiesenburg/Mark zu bundesweit 32 Modell-Kommunen, in denen die Öffnung von Verwaltungen zur Bevölkerung getestet wird über die Regionallabore.

So arbeiten die digitalen Tüftler Die OK Labs sind offene Treffpunkte und Programmier-Werkstätten für digital und technisch interessierte Menschen. Sie entwickeln auf Basis offener Daten gemeinschaftlich neue digitale Anwendungen. Das OK Lab Fläming ist Teil des Open-Government-Projekts „Alles auf offen – Das Fläming-Labor für Transparenz und Beteiligung“, und das erste OK Lab im ländlichen Raum. Treffpunkt ist jeden zweiten Dienstag für digital- und datenbegeisterte Menschen im Rathaus Bad Belzig, um am Gemeinwohl orientierte Projekte umzusetzen. Das nächste Treffen findet am 20. Oktober von 19 bis 21 Uhr im Ratssaal Bad Belzig statt.

Derzeit dürfen auch brandenburgische Beherbergungsbetriebe keine Gäste aus Risikogebieten aufnehmen. Um die Herkunft der Gäste einfacher zu ermitteln, bietet das neue Online-Tool den Hoteliers Unterstützung. „Unter der Adresse www.vovid-plz-check.de kann man die Postleitzahl der Gäste eingeben und so einfach feststellen, ob sie aus einem Risikogebiet kommen“, erklärt Diana Krebs. Sie ist Programmleiterin Open Government beim Verein „Neuland 21“ und Projektkoordinatorin des Fläminger Open-Government-Projekts „Alles auf offen“.

Gastronomen haben Schwierigkeiten

„Laut der TMB haben Gastronomen Schwierigkeiten, bei Buchungsanfragen nachzuverfolgen, welche Covid 19-Situation im Herkunftsort der Gäste herrscht“, erzählt Krebs. Dabei ließen sich die Postleitzahlen der Gäste leicht nutzen, um diese wichtigen Informationen zu ermitteln. „So entstand die Idee, die offenen Daten des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zu den aktuellen Covid 19-Infektionszahlen per Postleitzahl digital abfragbar zu machen“, heißt es von den Internet-Spezialisten auf dem kreativen Gutshof in Klein Glien.

„Mit diesem Projekt wurde schnell auf einen dringenden Bedarf der Gastronomen und Hoteliers in Brandenburg während dieser Krisenzeit reagiert. Es ist in gerade mal zwei Tagen durch engagierte Ehrenamtler im OK Lab Fläming entstanden“, erzählt Diana Krebs. Das sei unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass das Robert-Koch-Institut die Datengrundlage für das Projekt als offene Daten zur Verfügung stellt.

Offene Zusammenarbeit

„Der „Covid-Postleitzahlen-Check“ zeigt, dass die offene Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Digitalwirtschaft und Zivilgesellschaft zu Lösungen führt, die über den Fläming und Brandenburg hinweg helfen, diese Krise zu meistern“, sagte Martin Koll, der Leiter des OK Lab Fläming. „Hier haben wir einen Treffpunkt geschaffen, an dem digital Interessierte gemeinsam Ideen entwickeln und sie direkt umsetzen können.“

