Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Sonntagabend einen Brand an der Bahnstrecke in Borne gemeldet. Er hatte ein Kind an jener Stelle beobachtet, an der das Feuer ausgebrochen war. Das teilte die Brandenburger Polizeiinspektion am Montag mit.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr hatten den Brand trotz der Trockenheit schnell unter Kontrolle. Die Flammen waren rasch gelöscht.

Die Polizei ermittelte im Dorf und fand auch das Kind, von dem der Zeuge berichtet hatte. Es gab den Beamten gegenüber an, gekokelt zu haben. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

