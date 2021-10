Bei der Mitmachkonferenz in Wiesenburg werden Ideen gesammelt

Wiesenburg

Zum 14. Mal wird in Kürze der Fläming-Aktiv-Preis verliehen. Drei Vorschläge stehen in der Endrunde noch zur Wahl. Ein halbes Dutzend Anwärter war ursprünglich im Rennen.

Das Auszeichnungsveranstaltung soll erneut der Höhepunkt der Mitmachkonferenz in der Wiesenburger Kunsthalle werden. Sie findet traditionsgemäß am letzten Wochenende im Oktober statt. Ob Nachwuchsarbeit im Verein oder bei der freiwilligen Feuerwehr, sowohl das digitale Mobilitäts-Management als auch die analogen Mitfahrbänke in drei Dörfern sowie das ewig junge Bemühen zur besseren Vermarktung regionaler Produkte werden gewiss zur Sprache gebracht und weiter an Lösungen gearbeitet.

Auftakt im Plenum

Doch es gibt weder thematische noch terminlich Beschränkungen. Das hat Bestand, auch wenn die Plakate von einem überarbeiteten Logo geziert werden und der Mitwirkungsprozess nicht nur dank der neuen technischen Möglichkeiten im Wandel ist. „Die Zusammenkunft bietet Gelegenheit, Menschen und Initiativen kennen zu lernen, Kräfte zu bündeln und den Einsatz gezielt zu verstärken“, so erhoffen es sich Maria Arat (Verein für Soziale Arbeit Mittelmark) und Florian Görner (Partnerschaft für Demokratie).

Sie halten die organisatorischen Fäden in den Händen. „Information, Inspiration und Innovation für unser Leben in der Region“, sind als Inhalte für die Tagung formuliert. Nach dem Plenum, in dem jeder sein Anliegen vorstellt, werden kleinere Gruppen gebildet.

Kinderbetreuung wird angeboten

In bewährter Weise soll das Fläming-Kitchen-Team um Wam Kat aus Weitzgrund mit Speisen und Getränken für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgen. Außerdem wird eine Kinderbetreuung in den Räumen des Familienzentrums angeboten.

Die Kunsthalle Wiesenburg ist ein Tagungsort, wo – mit Abstand – debattiert werden kann. Im Familienzentrum ist außerdem die Kinderbetreuung möglich. Quelle: René Gaffron

Der Austausch wird lediglich zur Mittagszeit unterbrochen. Dann werden sich die drei Nominierten des Wettbewerbs vorstellen. Es sind: die Genossenschaft „Baitzer Heizer“, die seit fünf Jahren im 200-Einwohner-Ort eine Nahwärmeversorgung auf Holzhackschnitzelbasis betreibt, die Initiative „Fläming Deine Chance“, die sich individuell nicht nur um berufliche Integration von Ausländern zur Überwindung des Fachkräftemangels müht sowie die Fläming-Kreativsause auf dem Gutshof Klein Glien, die Bildungsangebote mit Urlaubsflair verbindet.

Abstimmen können letztlich Teilnehmer der Konferenz, aber auch Interessierte online. Die Auswertung und Auszeichnung als krönenden Abschluss übernimmt dann nach gutem Brauch nach der Wahlkreisabgeordnete im Landtag Brandenburg, Günter Baaske (SPD).

Neue Trophäe in Arbeit

Eine neue Wandertrophäe wird von der Wiesenburger Glaskünstlerin Iris Seraphin Bergner gerade gestaltet, nachdem der Reetzer Oe-La-La-Verein (für ökologischen Landbau und Landwirtschaft) als Vorjahressieger das Kunstwerk behalten durfte.

Alle Jahre wieder beim Treffen „Fläming aktiv - gemeinsam gestalten": Als Höhepunkt gilt die Abstimmung zur Vergabe des Fläming-Initiativpreises. Quelle: René Gaffron

Nun sollen auch noch Plaketten sowie regionale Sachpreise und der Spendentopf des Tages ausgeschüttet werden. Darüber hinaus ist noch eine Ehrung jugendlicher Aktivisten angekündigt, für die es drei Bewerbungen gab.

Mitmachkonferenz „Fläming aktiv“ am 30. Oktober, 10 bis 18 Uhr, in der Kunsthalle Wiesenburg.

Von René Gaffron