Mit einer miesen Masche ist eine Geschäftsfrau in Bad Belzig um eine stolze Summe betrogen worden. Die Händlerin wurde am Donnerstag zur Mittagszeit in ihrem Laden an der Straße der Einheit Opfer eines Betruges mit Wechselgeld.

Zwei Frauen hatten das Geschäft betreten und wollten offenbar dort auch eine Kleinigkeit kaufen. Diese wollten sie dann an der Kasse mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. Nachdem das Wechselgeld auf der Theke lag, gaben die Täterinnen vor, die Sache doch nicht mehr kaufen zu wollen. Sie forderten ihr Geld zurück.

Kassiererin abgelenkt

„In diesem Zusammenspiel wurde die Kassiererin abgelenkt, so dass eine der Frauen 100 Euro vom Wechselgeld wegnehmen konnte, ohne dass die Geschädigte dies bemerkte“, teilt Randy Hamann, ein Sprecher der Polizeiinspektion West, am Freitag mit.

Der gleiche Trick war zuvor wohl auch in einem weiteren Laden der Bad Belziger Innenstadt versucht worden. Dort misslang der Betrug jedoch, „da die Inhaberin diese Masche schon kannte“, so Hamann.

Fahndung ohne Erfolg

In beiden Fällen nahm die Polizei Anzeigen auf. Die Fahndung nach den kriminellen Frauen „verlief bisher erfolglos“, heißt es von der Polizei.

