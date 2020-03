Bad Belzig

Am Mittwochabend ist die Polizei in Bad Belzig zu zwei Einsätzen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde erst gegen 19.30 Uhr ein minderjähriger Ladendieb in einem Supermarkt erwischt, der Tabakwaren stehlen wollte.

Nachdem die Polizisten eine Strafanzeige gestellt hatten, wurde der Minderjährige an seine Eltern übergeben.

Etwa eine halbe Stunde später jagte ein Einbrecher einer 81-Jährigen einen großen Schreck ein, die ihn in ihrer Küche erwischte. Zuvor hatte dieser Mülltonnen so hingestellt, sodass er das Küchenfenster erreichen konnte und gewaltsam in die Wohnung der Senioren eindrang.

Daraufhin alarmierte die 81-Jährige die Polizei. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Von MAZonline