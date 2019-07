Benken

Kim-Ole Daniels ist ab sofort Ortsvorsteher in Benken. Das ist nicht nur wegen der Tatsache bemerkenswert, dass er gerade erst sein 30. Lebensjahr vollendet hat. Vielmehr wohnt er erst seit dem vergangenen Jahr in dem 130-Seelen-Dorf.

Aufgewachsen auf dem Lande bei Itzehoe ( Schleswig-Holstein) betreibt der junge Landwirt mit seinem Vater Hans-Christian eine Schweinemast mit 10 000 Borstenstieren im nahen Wollin. Mit Frau und Kleinkind hat er ein passendes Grundstück gesucht und ist is a vis vom Teich in Benken fündig geworden. Noch wichtiger sei jedoch die menschliche Umgebung, sagt Kim Ole Daniels und ergänzt: „Wir fühlen uns hier sehr gut aufgenommen.“

Vertrauensvorschuss bei der Wahl

Von daher habe er nicht sehr lange überlegen müssen, als ihm das Amt des Dorfchefs angetragen worden ist. Bei der Kommunalwahl am 25. Mai erhielt der Zugezogene schon die meisten Stimmen, so dass ihm ein gewisser Vertrauensvorschuss entgegengebracht worden war. Damit der Generationswechsel komplett von statten gehen kann, gab Rita Neumann ihr errungenes Mandat an die 38-jährige Sybille Kaminski weiter. Den beiden Neulingen steht der auf dem Stellvertreterposten erfahrene Uwe Kadasch zur Seite.

Doch nicht nur in Benken gab es Veränderungen auf den Chefposten der Ortsbeiräte. In sechs von 14 Gremien der Gemeinde Wiesenburg/Mark gibt es einen neuen Vorsitzenden. Die Wechsel sind augenscheinlich harmonisch über die Bühne gegangen. „Alle Bewerber sind jeweils ohne Gegenkandidaten und in offener Abstimmung bestätigt worden“, berichtet Anne-Konstanze Eilzer von der lokalen Verwaltung.

Anne-Konstanze Eilzer ist Assistentin des Bürgermeisters der Gemeinde Wiesenburg/Mark Quelle: René Gaffron

In Benken ist freilich eine Ära zu Ende. 1990 war Rita Neumann, die künftig noch in der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark und im Kreistag Potsdam-Mittelmark mitwirken wird, damals noch als hauptamtliche Bürgermeisterin gewählt worden. Erneuerung der Werbiger Straße und der Straße Zum Vorwerk, Sanierung des Ehrenmals für die Gefallenen, des Dorfplatzes und -teiches samt Feuerwehrgerätehaus mit Schlauchturm, die Errichtung des neuen Wasserwerkes und der zweimalige Umbau des Gemeinschaftshauses konnten in der Zeit geschafft werden.

In Gemeinschaft gefeiert

Außerdem wurden drei Orts- und Feuerwehrjubiläen und mehrerer erfolgreiche Teilnahmen am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ gefeiert, so die Bilanz der 65-Jährigen. Auch sie schätzt das Dorfleben positiv ein.

Alle Ortsvorsteher im Überblick Acht Ortsvorsteher in der Gemeinde Wiesenburg/Mark wurden bestätigt _ Grubo: Uwe Meyer; Jeseriegerhütten: Andreas Petzold; Klepzig: Lothar Spiesecke; Lehnsdorf: Lutz Knape; Mützdorf: Ralf Lorenz; Reetz: Marion Gante, Reetzerhütten: Klaus-Peter Klenke; Reppinichen: Doris Baewert. In sechs Dörfern haben Wechsel auf dem Chefposten stattgefunden _ Benken: Kim Ole Daniels statt Rita Neumann; Jeserig/ Fläming: Manfred Rabinowitsch statt Helga Benke. Medewitz: Christian Prinz statt Robert Pulz; Neuehütten: Gerd Eilzer statt Kornelia Stephan; Schlamau/Schmerwitz: Birgit Kaiser statt Helga Bär, Wiesenburg: Norbert Hesse statt Bernd Müller.

„Fast immer, wenn ein Gehöft leer steht, finden sich wieder Nutzer“, weiß Sybille Kaminsiki. Sie ist vor sechs Jahren in den Ort gezogen. Aktuell gibt es acht Kleinkinder in den 36 Haushalten. „Es geht zum Beispiel um das Wohl meines Sohnes“, sagt folgerichtig Kim-Ole Daniels auf die Frage, warum er neben Familie und Firma auch noch Lokalpolitik betreiben will.

Zeitgemäßes Internet fehlt

Der Aufbau der noch fehlenden zeitgemäße Internetversorgung ist zumindest beschlossene Sache. „Die Benkener warten darauf ungeduldig“, so der Dorfchef über das größte Manko vor Ort.

Um so mehr will sich das Dorf am zweiten September-Wochenende in Szene setzen. Dann ist es Station bei der Aktion „48 Stunden Fläming“. Die Busse fahren rollen zwischen Bad Belzig, Wiesenburg und dem Regionalmarkt auf dem Handwerkerhof Görzke. „Da wollen wir uns von der besten Seite zeigen“, sagt Kim Ole Daniels zur ersten großen Herausforderung seiner Amtszeit.

Von René Gaffron