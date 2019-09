Bad Belzig

Der VdK-Sozialverband Berlin-Brandenburg bietet neue Sprechzeiten an – jeden dritten Montag im Monat von 13 bis 16 Uhr im Fläming-Bahnhof Bad Belzig, also am kommenden Montag.

Dort beraten seine Fachleute kostenlos und unabhängig zu allen Themen, die die aktive Teilhabe am Leben betreffen. Das Angebot richtet sich an alle Menschen mit Behinderung und drohenden dauerhaften Gesundheitseinschränkungen sowie deren Angehörige, Begleitpersonen und Fachkräfte.

Fragen zur Teilhabe

Häufige Themen sind der Grad der Behinderung beziehungsweise der Antrag für einen Behindertenausweis. Beantwortet werden auch Fragen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zu Pflege, Assistenz, Nachteils-Ausgleichen aller Art und Hilfsmitteln.

Ratsuchende müssen für eine ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung nicht mehr nach Potsdam oder Brandenburg an der Havel fahren, teilt der Verband mit. „Die Sprechstunde in Bad Belzig ist ein wichtiger Schritt, um die Beratung für Menschen mit Behinderungen auf dem Lande auszubauen“, erklärt VdK-Geschäftsführerin Silvana Radicione.

Von René Gaffron