Bad Belzig

Einige Ausfallerscheinungen gezeigt hat ein Autofahrer, der in Bad Belzig von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Beamten hatten den 37-jährigen VW-Fahrer gestoppt zu einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 18.20 Uhr an der Borner Straße.

Begleitet von Ausfallerscheinungen schlug ein Schnelltest positiv an auf den Konsum von Amphetamin. Die Beamten beschlagnahmten darauf hin den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und ließen im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen.

„Da der Mann in der Mittelkonsole des Fahrzeugs auch noch geringfügige Mengen Betäubungsmittel lagerte, begründete sich auch der Tatverdacht des unerlaubten Besitzes von Drogen“, teilt die Polizei mit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZ