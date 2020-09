Berliner Maler macht Druck in Bad Belzig

Bad Belzig

Gut zehn Quadratmeter, unzählige Farbtuben, Pinsel, geometrisches Werkzeug und Basteluntensilien: Das ist Jürgen Parusels kleines Reich. Ein Atelier, das Geschichten aus fast 50 Jahren kreativer Malerei und Druckwerkstatt erzählt.

Klassische Musik im Wohnzimmer, hohe Bücherregale und immer wieder Werke an den Wänden bilden die Kulisse für ein Leben mit und für die Kunst. Seit 2015 ist Parusel in Bad Belzig zuhause. Der Kontakt zu Kunstverein Hoher Fläming und eine horrende Miete in Berlin bewogen ihn zum Umzug.

Landschaften und Bilder mit Rahmen

„Die Farbe ist es, die mich beim Malen interessiert“, beginnt der Künstler, Jahrgang 1940, zu erzählen. All seine Werke tragen Geschichten mit sich, die sich wie eine eigene kleine Ausstellung durch seine künstlerische Vergangenheit ziehen. Zum Beispiel auch ein ganz eigenwilliger Linolschnitt mit arabischem Signet, als Erinnerung an seine Zeit in Algerien. Dort half er unter anderem einer dort ansässigen Druckwerkstatt auf die Beine.

1940: geboren in Prittisch/Wartheland 1966-72: Studium der Kunsterziehung an der Hochschule für Bildende Künste Kassel 1975: Atelier in Berlin-Wilmersdorf und Erlernen der manuellen Drucktechniken durch Jan Forrer 1984-90: Aufbau einer Künstler-Druckwerkstatt in Algier; weitere Arbeitsaufenthalte in Syrien und im Iran Seither: Ausstellungen im In- und Ausland, hauptsächlich in Berlin und Frankreich Zuletzt: Ausstellung anlässlich des Altstadtsommers 2017 und Einzelausstellung im Kunstverein Hoher Fläming auf der Burg Eisenhardt im Jahr 2019 Mehr Informationen auch auf www.kunstverein-hoherflaeming.de

Landschaften, vorzugsweise flache, die weit blicken lassen, ziehen Parusel in den Bann. „Berge sind für mich weniger interessant“, verrät er. Ein weiteres Thema, dem sich der im Wartheland geborene Künstler annahm, sind Rahmenbilder. Hier gibt er seinem Werk bereits in der Darstellung selbst einen Rahmen, verbindet Gegensätze mit kleinen Details wie in dem Bild „West meets east“, auf dem ein chinesisches Rollbild mit der Darstellung einer deutschen Kohlmeise verbunden wird.

„Das große Geschäft findet zwischen dem Malen des Bildes und dem Rahmen des Bildes statt“, zitiert er sinngemäß einen französischen Künstler und spielt damit auch auf die Wertigkeit von Bildern an, die oft durch einen Rahmen mitbestimmt wird.

Aquarelle entstehen bei Jürgen Parusel meist vor Ort. Für Landschaftsmalerei nutzt er die Fotografie, malt aber auch mal aus dem Gedächtnis. Grün, blau und versteckte Rot- und Violettöne zum Beispiel bilden ein Werk, welches er aus der Erinnerung heraus von einem Gewitter auf Leinwand brachte.

Eine Tradition unter Künstlern

Besonders schöne Erinnerungen und damit verbundene langjährige Freundschaften sind im „Bestarium“ dokumentiert. Mitte der 1980er-Jahre ließ Parusel die Idee der Künstlerkarten „Exlibris“ aus der Jugendstilzeit mit persönlicher Handschrift wieder aufleben. Seither entstand zum Neujahr ein persönliches Blatt für den Kreis seiner Freunde, Künstlerkollegen und Kunden. Jahreszahl und Tier waren die tragenden Elemente dieser Neujahrsgrüße. Begleitet werden die Darstellungen mit selbst gedichteten Sinnsprüchen, die poltisch-und kulturkritisch bis sarkastisch anmuten. Der Mauerfall, Finanzkrisen, Tierseuchen und Politskandale, sie alle finden sich in der Sammlung.

Drucken wie früher

Aktuell treibt Parusel ein neues Projekt um. „Auf dem Berg“ im Roger Loewig-Museum Bad Belzig wartet im Keller eine Druckerpresse darauf, zum Einsatz zu kommen. Hier möchte der Künstler gern sein Wissen rund um die Drucktechnik an Interessierte weitergeben. „Es wäre doch schön, wenn ich in diesem Jahr mein Neujahrsblatt hier unten drucken könnte“, wünscht er sich.

Aktuell laufen im Roger-Loewig-Museum noch letzte Arbeiten, die unter anderem für Barrierefreiheit sorgen und das einstige Wohnhaus in ein Museum verwandelt. Aber wenn es nach Parusel ging, soll hier bereits um die Adventszeit zumindest im Druckkeller kreatives Leben Einzug halten.

Von Natalie Preißler