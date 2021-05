Besitzer von blauem Fahrrad in Bad Belzig gesucht

Bad Belzig

Zu Himmelfahrt und Pfingsten könnte jemand wieder mit seinem Rad auf Tour gehen. Die Besitzerin eines Damen-Fahrrades wird jedenfalls gebeten, sich zu melden. Denn die Polizei kann es bisher keinem Eigentümer oder einem angezeigten Diebstahl zuordnen.

Das Fahrrad wurde Mitte März in der Altstadt von Bad Belzig entwendet. Quelle: Polizei

Die Gesetzeshüter haben das Velo bei einem Einsatz am 14. März in Bad Belzig, Niemegker Straße, sicher gestellt. Nach dem Auffinden haben die Beamten bisher ermitteln können, dass es wohl zwei Tage zuvor aus dem Fahrradständer vor einer Bankfiliale in der Kur- und Kreisstadt entwendet wurde. Es handelt sich dabei um einen blauen Drahtesel der Marke BBF mit einer bekannten Rahmennummer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg/Havel, 03381 56 00.-

Von René Gaffron