Bad Belzig/Borne

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Belzig feiert nach langer Pause wieder einen Gottesdienst für große und kleine Leute. Für Sonntag, 10 Uhr, wird in die Marienkirche Bad Belzig eingeladen.

Zu dem Familiengottesdienst darf jeder gern eine Uhr mitbringen. Eine besondere oder eine ganz Gewöhnliche, eine große oder eine ganz kleine; alt oder ganz neu. Sie soll jedenfalls näher betrachtet werden, kündigt Christina Zesche an. Nach dem Gottesdienst soll wieder Zeit für Austausch und Begegnung sein. Jeder darf für sich einen kleinen Imbiss mitbringen, der mit Abstand bei schönem Wetter draußen verspeist werden kann.

Anzeige

Licht ist das Thema beim Abendgottesdienst in Borne Quelle: Elke Maier

Der Abendgottesdienst wird am Sonntag, 18 Uhr, dann in Borne zelebriert. Pfarrerin Christiane Moldenhauer erklärt: „Unsere Abendgottesdienste feiern einmal monatlich eigentlich in der Bricciuskirche. Deshalb der Umzug ins Nachbardorf.“ Das Gotteshaus ist groß genug, so dass wir auch dort Platz finden.“ Zum Übergang in die dunkle Jahreszeit wird das Licht zentrales Thema sein, heißt es in der Ankündigung. Ein Fahrdienst von Bad Belzig aus wird angeboten

Pfarrerin Christiane Moldenhauer , Bad Belzig, 033841 / 45 58 88.

Von René Gaffron