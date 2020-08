Bad Belzig

Musik als Ausdrucksform ist so alt wie die Menschheit. Alsbald wurden schon Instrumente angefertigt. Noch relativ jung ist die Historie des Hang (zu deutsch: Hand), das jetzt aus gegebenem Anlass vor besonderer Kulisse in Bad Belzig erstmalig präsentiert wird.

Gemeint sind zwei aneinandergeklebter Halbkugelsegmente aus Pang, einem gasnitrierten Stahlblech. Der Name etabliert sich durch den Vertrieb des ersten offiziellen Herstellers, der Pan-Art Hangbau AG. Heute wird durch andere Hersteller zumeist der Oberbegriff Handpan verwendet.

Alles Handarbeit

Santiago Arango Pardo hat zwei von diesen außergewöhnlichen Klanginstrumenten. Wie funktionieren sie? Der gebürtige Brasilianer lebt heute in der Kur- und Kreisstadt und erklärt, dass es nur die Hände braucht: Die Spielweise ist vielfältig und stark individuell geprägt. Finger, Daumen, Handfläche und Handwurzel dienen dem Hervorrufen von Klängen. Die beiden Halbschalen bilden ein hohles Gefäß, auf dessen Oberseite mehrere Klangfelder kreisförmig um eine zentrale Klangzone angeordnet sind. Gegenüber, in der Mitte der unteren Halbschale, befindet sich eine Resonanzöffnung.

Santiago Arango Pardo spielt das sogenannte Handpan. Zu erleben anlässlich der Burgfestwoche am Montag in der Stein-Therme Bad Belzig. Quelle: Promo

Wie das klingt, was man keinesfalls als Trommel verstehen darf, kann ein jeder anlässlich der 57. Bad Belziger Burgfestwoche in der Stein-Therme erleben. Hier bleibt dem Gast die Wahl _ Entweder lauscht er dem wundersamen Klanginstrument im Licht-Klang- Raum, harmonisch abgestimmt auf die Wassergeräusche und das beruhigende Lichtspiel. Oder: Er genießt in einem der Gärten von Sauna- und Badewelt draußen, denn der Klangkünstler besucht die Orte nacheinander. Die Veranstalter versprechen auf jeden Fall etwas noch nie Dagewesenes.

„Sonnenklänge in der Stein-Therme“ mit Santiago Arango Pardo am Montag, 17 bis 21 Uhr.

