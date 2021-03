Bad Belzig

Rauchen schädigt die Gesundheit. Das aber ist es nicht, was die Polizisten in Bad Belzig am Mittwoch nachmittag ins Grübeln gebracht hat.

Im Birkenweg kontrollierten die Beamten kurz vor 15 Uhr einen Seat aus dem Freistaat Bayern. Während dessen stellten die Beamten eine größere Menge an Zigaretten im Auto fest. Insgesamt handelt es sich um über 200 Schachteln.

Der 44-jährige am Steuer des Wagens konnte zur Herkunft der Glimmstengel keine Angaben machen. Da ein Diebstahl nicht auszuschließen ist, wurden die Tabakwaren sichergestellt. Die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion führt nun weitere Ermittlungen.

Von René Gaffron