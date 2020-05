Die Coronasituation bedeutet für Sabrina Schulz einen beruflichen Sondereinsatz. Seit Wochen pendelt die Fliedners-Mitarbeiterin täglich aus dem Fläming zu ihrem Klienten in Sachsen-Anhalt.

Sondereinsatz wegen Corona: Sabrina Schulz betreut den Autisten Tim Schacht nun nicht im Fläming sondern am Heimatort in Halle an der Saale. Quelle: privat