Brief aus dem Rathaus sorgt für Müllers Frust

Borne

Dunkle Wolken ziehen am 156 Meter hohen Mühlberg bei Borne auf. Es scheint nicht gewiss, wer sich in Zukunft um die Bockwindmühle dort kümmern wird. Seit vielen Jahren betreuen Ina Hänsch-Goldau und ihr Mann Paul mit großem Einsatz die Mühle. Das würden sie gern weiter tun.

Zur Galerie Hobby-Müller sind startklar für die Saison

Doch im Rathaus Bad Belzig scheint man das anders zu sehen. Die Kommune ist Eigentümerin der Mühle. Demnach will die Stadt für 2020 letztmalig die Vereinbarung mit Hänsch-Goldau zur Betreuung der Borner Mühle schließen. Die Nachricht kam zwar bereits zum Jahreswechsel. Doch jetzt ist wieder die Zeit der Schauvorführungen. Gleichwohl die beiden die Botschaft enttäuscht aufgenommen haben, widmen sie sich erst einmal der Aufgabe in der schwierigen Saison. Sie beginnt offiziell an diesem Wochenende.

Anzeige

Trennung in Cammer schon vollzogen

Die Hobby-Müller ziehen ihre Besucher jedenfalls regelmäßig mit ihrer Begeisterung für das traditionelle Handwerk an dem besonderen Standort in den Bann. Der Dorf- und Heimatverein Cammer, wo das Paar ebenfalls lange Jahre tätig war, engagiert sich indes seit einiger Zeit allein für sein Wahrzeichen.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit Erstaunen und Empörung hingegen reagiert Werner Sternberg auf das Schreiben der Verwaltung. „Wir müssen jetzt retten, was zu retten ist“, schlägt der ehemalige Ortsvorsteher von Borne also Alarm und verfasst schon Brandbriefe an Landes- und Lokalpolitiker. Fast 1000 Unterschriften hat er laut eigener Aussage für sein Anliegen, die kontinuierliche Wartung der Mühle, schon einmal gesammelt.

Verein mit begrenzten Möglichkeiten

Als Vorsitzender des Mühlenvereins müht er sich seit Jahr und Tag um den Erhalt der weit über den Hohen Fläming hinaus bekannten Landmarke und deren touristische Vermarktung. „Das schließt Arbeitseinsätze zum Aufräumen ein – mehr aber ist nicht möglich“, sagt der 79-Jährige. Denn zum einen sind seine 15 Mitstreiter ebenfalls eher reifere Semester. Zum anderen sind sie nicht vom Fach wie die Dienstleister aus Jüterbog.

Wobei sich Ina Hänsch-Goldau weit über den entschädigten Aufwand hinaus engagiert, wie Werner Sternberg betont. Der Vertrag über die geringfügige Tätigkeit besteht demnach für die Zeit von Mai bis September, in denen sie jeweils zwei Tage pro Monat vor Ort sein muss. Dafür erhält sie 200 Euro pro Monat –Fahrtkosten jeweils 100 Kilometer hin und zurück –inklusive. Inbegriffen ist noch eine Versicherung.

Flügel sollen sich drehen

„Mal müssen aber Bolzen nachgezogen, Keile erneuert oder die Ruten in eine neue Richtung gezogen werden“, erklärt Ina Hänsch-Goldau, welche Arbeiten von Zeit zu Zeit anfallen. Deshalb kommt sie mehr als nur alle 14 Tage nach dem Rechten zu sehen. „Wichtig ist, dass die Mühle immer richtig im Wind steht“, betont sie. Immerhin wurden 2011 im Vorfeld des Deutschen Wandertages in Bad Belzig neue Flügel für 30.000 Euro angeschafft und montiert. Nach einer im Wortsinne einschneidenden Heckenpflege herrscht auch wieder genügend Freiraum, damit sie sich vom Wind antreiben und drehen lassen.

Bei größeren baulichen Vorhaben wird indes auf die Dienste von Martin Zecher aus Wittenburg (bei Schwerin) gebaut. Dem Vernehmen nach kein Hindernis. Denn auch schon bisher wurde kooperiert, wie Ina Hänsch-Goldau bestätigt. Um so mehr hofft sie bald auf klare Worte von Bad Belzigs Stadtverordneten.

Steckbrief des Denkmals Die Bockwindmühle Borne ist 1803 erbaut worden. Der Bock ist auf Findlingen gelagert. Die Mühle hat ausschließlich den Wind als Antrieb. Mit dessen 18 PS konnten an guten Tagen 80 Zentner Mehl und Brotschrot hergestellt werden. Ende der 1950er-Jahre ist die Produktion eingestellt worden. Seither steht das Bauwerk unter Denkmalschutz. Das Mahlwerk ist funktionstüchtig und kann bei Besuchen nach Vereinbarung besichtigt werden. Kontakt: Ina Hänsch-Goldau, Jüterbog, 03372/44 35 66

Hauptamtsleiter Heinz Friese spricht gegenüber der MAZ allerdings noch in Rätseln: „Vom letztmaligen Vertrag zu sprechen, ist nicht gerade glücklich formuliert“, räumt er ein. Wie jedes Jahr kämen solche Vereinbarungen auf den Prüfstand. Dass die Verlängerung also wieder lediglich eine reine Formsache wird, will der Ressortchef gleichwohl nicht versprechen. Zumindest klingt seine Auskunft positiver im Sinne des Müllerpaares.

Von René Gaffron