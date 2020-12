Bad Belzig

Die Polizeibeamten stellten bei ihrer Streife am Sonnabend gegen 13.30 Uhr in der Brücker Landstraße zwei Rumänen fest, welche in betrügerischer Absicht von den Bad Belzigern Geld erbetteln wollten. Sie gaben hierzu vor taubstumm zu sein, obwohl sie es nicht sind. Mit dieser Art und Weise wollen sie Mitleid erregen und die Menschen dazu bewegen, ihnen Geld zu spenden.

Um diesem einen angeblich rechtlichen Rahmen zu geben führen sie selbst gefertigte Spendenlisten mit. Offensichtlich waren die Beamten rechtzeitig zur Stelle, da beide Personen noch kein erbetteltes Geld bei sich führten. Die Beamten stellten die Listen sicher und erteilten einen Platzverweis.

Anzeige

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZ