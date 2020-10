Ziezow

Polizei und Rettungskräfte sind am Freitag mittag nach Ziezow gerufen worden. Dort hatte sich gegen 12.45 Uhr ein spektakulärer Unfall ereignet. Dabei ist ein Auto gegen eine Hauswand geprallt, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde.

Während der ersten Maßnahmen am Ort des Geschehens bemerkten die Retter den Alkoholgeruch in der Atemluft der 48-Jährigen. Ein Test ergab schließlich einen Wert von über 2,9 Promille.

Anzeige

Die Beschuldigte war aus Neschholz kommend in Richtung Ziezow gefahren. Bereits einen Kilometer vor dem Dorf war der Alfa Romeo offenbar mit mehreren Büschen und Leit-Einrichtungen kollidiert, bevor die Tour an einer Hauswand am Ortseingang von Ziezow endete.

Rettungskräfte nahmen die Frau mit in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutprobe durchgeführt. Der Wagen war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mehrere Zehntausend Euro betragen, heißt es im Bericht der Polizeidirektion.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet

Von René Gaffron