Betrunkener randaliert an Treuenbrietzener Markt und im Krankenhaus Bad Belzig    

Treuenbrietzen

Ein stark alkoholisierter Mann hat in Treuenbrietzen an einem Discountmarkt randaliert. Der Einsatz mehrerer Polizisten war nötig, um ihn zur Räson zu bringen. Das gelang jedoch nur kurz.

Bierflaschen gestohlen

Der 41-Jährige hatte gegen 15.30 Uhr die Netto-Filiale an der Berliner Chaussee betreten, obwohl gegen ihn dort bereits ein Hausverbot verhängt worden war. Der Polizei rückte mit Beamte des Beelitzers und des Bad Belziger Reviers an.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann aus der Filiale des Marktes Bierflaschen aus dem Regal entnommen hatte. „Als er dann das Haus verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, stellte sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg und versuchte, den Ladendieb an der Flucht zu hindern“, schildert Polizeisprecher Oliver Bergholz am Dienstag gegenüber der MAZ.

Angestellte mit Ellenbogen verletzt

Der Betrunkene habe daraufhin mit einem Ellenbogen nach der Angestellten geschlagen und diese an der Nase getroffen. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Der Ladendieb verließ den Discountmarkt und verschwand.

Etwa zwei Stunden später erschien er jedoch erneut am Markt und wollte diesen nochmals betreten. Diesmal wurde er aber von Mitarbeitenden zuvor daran gehindert. „Das brachte den Mann dazu, auf dem Parkplatz mehrere unbeteiligte Passanten anzupöbeln, eine Kundin zu schubsen und gegen ein parkendes Auto zu treten“, schildert Oliver Bergholz.

Atemalkoholtest ergibt 2,5 Promille

Polizisten griffen kurze Zeit später den Ladendieb auf. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. „Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über 2,5 Promille“, teilt der Polizeisprecher mit.

Da der Mann über starke Schmerzen geklagt habe, wurden Rettungskräfte hinzugezogen. Sie brachten den 41-Jährigen in das Krankenhaus nach Bad Belzig. Nach einer Blutprobe wurde er dann dort seitens der Polizei zunächst aus deren Ermittlungen entlassen.

Patienten in Klinik belästigt

Während der Mann jedoch noch auf die Auswertung medizinischer Untersuchungsergebnisse warten musste, irrte er durchs Krankenhaus und belästigte Patienten. Polizisten fuhren daraufhin nochmals ins Krankenhaus und begleiteten den Mann, der daraufhin einen Platzverweis erhielt, aus dem Gebäude.

Gegen den Radalierer ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Raubdeliktes im Treuenbrietzener Discountmarkt.

