Bad Belzig

Das Info-Café „Der Winkel“ mitten in Bad Belzig wird zur Galerie. Nach längerer Zeit findet dort wieder eine Kunstausstellung statt. Für Freitag, 17. Juli, wird in die Räume in der Straße der Einheit zur Vernissage eingeladen. Dann ist Sebastian Baumann vor Ort, der seine Bilder präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Info-Cafés.

Die Mitstreiter in Bad Belzig und ihn verbindet das Engagement für die Seebrücke. Die Initiative unterstützt die Flüchtlinge in den Lagern am Mittelmeer.

Anzeige

Bei der Malerei deckt er ein breites Spektrum ab –vom Akt über Stillleben, Blumen und Landschaften bis zur Stencil-Pop-Art. Der Künstler stammt aus einer kreativen Familie und ist deshalb nach eigener Aussage schon vielseitig beeinflusst worden. Entsprechend vielfältig drückt er sich aus: wahlweise mit Acryl oder Aquarellfarben, aber auch als Sprayer oder in Collagen. „Entsprechend wird Abwechslung geboten sein“, verspricht der Rostocker, der voriges Jahr nach Brandenburg/Havel gezogen ist und sich vielfältig einbringen will.

Weitere MAZ+ Artikel

Vernissage ist am Freitag, 17. Juli, um 17 Uhr. Die Exposition kann dann von Interessierten bis 15. August betrachtet werden.

Von René Gaffron