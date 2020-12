Bildergalerie: Das war das Jahr 2020 im Hohen Fläming

Mittelmark

Was war das für ein Jahr! 2020 wird den Menschen im Hohen Fläming sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Ob Corona, spektakuläre Kriminalfälle, politische Aufreger, Herzschmerz oder kuriose Geschichten – die vergangenen zwölf Monate hatten in der Region einiges zu bieten.

Die MAZ blickt hier zurück auf ein aufregendes Jahr, in dem viel im Hohen Fläming passiert ist. Wir haben uns dazu durch die Archive gewühlt und wollen gemeinsam mit unseren Lesern zurückblicken.

Eines ist dabei gewiss: es bleibt spannend. Und: Auch 2021 wird die MAZ dabei sein, wenn es gilt, die Geschichten der Menschen da draußen zu erzählen. Wir freuen uns darauf!

Zur Galerie Der Hohe Fläming 2020 in Bildern: Wir haben die Ereignisse des Jahres in einer Galerie zusammengefasst.

LESEN SIE AUCH: Das war das Jahr 2019 im Hohen Fläming.

Von Philip Rißling