Bad Belzig

Birgit Kitzmann hat das, was sich jeder Arbeitgeber wünscht. Sie macht ihren Job jeden Tag mit Leidenschaft. Und das, obwohl die Bad Belzigerin dafür nicht mal bezahlt wird. Birgit Kitzmann ist als Ehrenamtliche seit April 2016 in der Geronto-Psychiatrischen Tagesstätte „Zum Heiligen Geist“ in Bad Belzig tätig.

„Die Arbeit hier macht mir großen Spaß, ich arbeite gerne mit alten Menschen“, erzählt die 62-Jährige. Sie ist eine Vollzeitkraft in dem Haus in der Niemegker Straße – an fünf Tagen pro Woche unterstützt sie das siebenköpfige Team von acht bis 15 Uhr. „Das ist eine herausragende Leistung“, lobt Einrichtungs-und Pflegedienstleiterin Martina Kuhlmann.

Jeder Tag bringt vielfältige Aufgaben

Birgit Kitzmann selbst bleibt bescheiden. „Ich bin froh, dass ich jeden Tag kommen darf“, antwortet sie auf die Frage, was ihr an der Arbeit besondere Freude bereite. „Das Team ist sehr nett und auch so eine Chefin bekommt man nicht wieder. Wir werden in alles einbezogen“, sagt die gelernte Chemiefacharbeiterin.

Ihre Aufgaben in der Tagespflege sind vielfältig. Sie geht mit den Gästen spazieren, hilft beim Anziehen oder begleitet sie zum Einkaufen. Auch gemeinsame Gesellschaftsspiele stehen regelmäßig auf dem Programm. Das Haus bietet Platz für 15 Gäste, neben Birgit Kitzmann engagieren sich vier weitere Ehrenamtliche. „Die Atmosphäre ist sehr familiär“, sagt die Bad Belzigerin.

Das Besondere ist die Dankbarkeit

Und ist sie doch mal einen Tag nicht da, werde sie von den Gästen prompt vermisst, erzählt Martina Kuhlmann. „Wenn ich ihr sage, sie soll doch auch mal einen Tag frei machen, dann antwortet sie: ’Nein, ich möchte aber herkommen.’ – So viel Herzblut habe ich noch nie bei einem Ehrenamtlichen erlebt.“

Das Besondere an der Tätigkeit sei die Dankbarkeit, die unmittelbar von den Gästen zurückkomme, sagt Birgit Kitzmann. Und auch von den Kollegen. „Unsere Arbeit wird anerkannt und geschätzt.“ Denn natürlich sei es eine Herausforderung, jeden Tag mit Demenzkranken zusammenzuarbeiten. „Man muss immer geduldig und freundlich bleiben – auch wenn ein und dieselbe Frage mehrmals gestellt wird“, weiß Leiterin Martina Kuhlmannn.

Elf Enkel halten sie auf Trapp

In ihrer Freizeit ist Birgit Kitzmann vor allem gerne mit ihrer Familie zusammen – bei mittlerweile schon elf Enkelkindern wird es der 62-Jährigen auch dann nicht langweilig. „Und ansonsten genieße ich nach der Arbeit die Ruhe auf dem Sofa, schalte ab und freue mich bereits auf den nächsten Tag“, sagt sie lachend.

Von Josephine Mühln