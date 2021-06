Schotter, Schlaglöcher und 40-Tonner: An großen Teilen der Briesener Straße in Ragösen fehlt ein Gehweg. Während die Behörden um Zuständigkeiten streiten, riskieren Fußgänger und Radler jeden Tag ihr Leben.

„Bitte baut uns endlich einen Gehweg!“ Warum die Briesener Straße in Ragösen für Fußgänger und Radler immer noch so gefährlich ist

Ragösen - „Bitte baut uns endlich einen Gehweg!“ Warum die Briesener Straße in Ragösen für Fußgänger und Radler immer noch so gefährlich ist

Ragösen - „Bitte baut uns endlich einen Gehweg!“ Warum die Briesener Straße in Ragösen für Fußgänger und Radler immer noch so gefährlich ist