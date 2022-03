Bläserklassen der Wiesenburger Grundschule reicht die Puste noch nicht

Es braucht noch Instrumente: Denn der besondere Musikunterricht in der Wiesenburger Grundschule soll ausgebaut werden. Eine erste Spende ist eingegangen.

In der Grundschule "Am Schlosspark" Wiesenburg wird seit 2020/21 Musik in Bläserklassen unterrichtet. Ex-Berufsmusiker Detlef Metzner ist verantwortlich. Doch wegen der Pandemie ist das Ziel noch nicht erreicht. Quelle: René Gaffron