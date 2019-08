Dippmannsdorf

Der Blitzer an der B 102 vor der Kleinen Grundschule Dippmannsdorf kann ab sofort wieder Fotos von Tempo-Sündern liefern. Kraftfahrer sollten sich ohnehin an das innerorts gültige Limit von 50 Kilometern je Stunde halten. Wer jetzt die Stelle schneller passiert, wird dabei dokumentiert und muss mit Konsequenzen bis hin zum Fahrverbot rechnen.

Denn seit dieser Woche ist das Gerät wieder in Betrieb. Das hat Heike Vierke-Eichler von der Verkehrsbehörde in Werder/ Havel bestätigt. Ihren Aussagen zufolge verfügt der Landkreis Potsdam-Mittelmark über insgesamt elf Standorte zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Vier „Starkasten“ außer Betrieb

„Für zehn dieser Anlagen stehen sechs Innenteile zur Verfügung, die jeweils abwechselnd eingesetzt werden.“ Es kann also nicht überall gleichzeitig zwischen Havel und Fläming überwacht werden, räumt die Mitarbeiterin ein.

Die Inbetriebnahme der seit 2013 bestehenden Messstelle sei mit Wochenbeginn planmäßig erfolgt, heißt es von der Behörde. Anrainer hatten in einem Brief an die MAZ beklagt, dass ungeachtet von Unterrichtsbeginn und Alltag in der Kindertagesstätte „Waldwichtel“ die Tempo-Kontrolle in dem Bad Belziger Ortsteil offenbar vom Netz sei. „Statt dessen werden mobile Blitzer außerhalb der Orte hinter Büschen und Bäumen versteckt, um in 70-er Zonen dann Kasse zu machen“, lautet der Vorwurf.

Verstärkt Kontrollen vor Schulen

Dem widerspricht Heike Vierke-Eichler Zum einen versichert sie, dass seit vielen Jahren immer zum Schuljahresbeginn für vier Wochen in den Morgenstunden die Kontrollen ausschließlich vor Schulen realisiert werden. Auch in diesem Sommer sei das so gewesen: Wusterwitz, Brück, Wiesenburg, Stahnsdorf, Treuenbrietzen und Borkheide waren beispielsweise die Einsatzorte.

Zum anderen erfolge der Einsatz der mobilen Technik auf der Grundlage eines von der Verkehrsunfallkommission beschlossenen Messstellenkataloges. Die kritisierten Kontrollen zur Einhaltung von Tempo 70 außerhalb der Orte dientem maßgeblich zur Umsetzung des sogenannten Alleen-Runderlasses von 2011. In dem Papier sei die Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung durch die Ordnungsbehörden festgelegt. Diesen Auftrag erfülle die Verwaltung.

„Der weitaus größte Teil der Geschwindigkeitsüberwachungen erfolgt jedoch innerorts“, betont Heike Vierke-Eichler. Demnach wären im vergangen Jahr etwa 80 Prozent der Kontrollen dort –und selbstverständlich auch vor Schulen –erledigt worden.

Von René Gaffron