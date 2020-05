Bad Belzig

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes hofft auf Unterstützung aus dem Hohen Fläming. Er bietet einen außerordentlichen Termin in Bad Belzig an. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie wurde zuletzt nicht so viel gespendet, berichtet Referentin Kerstin Schweiger. Doch jetzt gehen die Krankenhäuser zunehmend zum Regelbetrieb über und der Bedarf an Konserven steigt.

Interessierte können sich deshalb am Pfingstmontag zwischen 10 und 14 Uhr zur Ader lassen. Unter anderem wegen des Abstandsgebotes zur Vermeidung von Infektionen findet das Prozedere bis auf Weiteres in der Albert-Baur-Halle statt.

Unter anderem wird am Eingang prophylaktisch Fieber gemessen und ein zusätzliches Formular ist auszufüllen. Wie immer muss der Personalausweis vorgezeigt werden. Spontane Spenden könnten unter diesen Bedingung nur bei freien Kapazitäten abgenommen werden.

Interessierte melden sich an unter 0800/119 49 11 oder www.blutspende-nordost.de.

Von René Gaffron