Baulandpreise in Potsdam-Mittelmark steigen – aber nicht mehr so schnell

„Die Bodenrichtwerte steigen weiter, aber nicht mehr in allen Bereichen“, fasst Wilk Mroß, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt die Entwicklungen des Jahres 2019 zusammen. Die Anzahl der Kauffälle sei im Vorjahr stagniert, und dort, wo es Steigerungen gab, seien diese nicht so hoch gewesen wie in den vergangenen Jahren.

Spitzenreiter: Kleinmachnow mit 900 Euro pro Quadratmeter

Spitzenreiter ist auch in diesem Jahr wieder Kleinmachnow. Hier wurde im Ortszentrum ein Grundstück um 900 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die Medonstraße folgt mit 820 Euro, die im Jahr zuvor mit 790 Euro noch der Spitzenreiter war. Meiereifeld, Ginsterheide, Förster-Funke-Allee und Fontanestraße bilden jetzt gemeinsam eine Zone und wurden mit 730 Euro bewertet. „In Kleinmachnow verharren die Bodenrichtwerte in der Höhe“, so Mroß.

Stahnsdorf auf Platz zwei

Am zweitteuersten war Baugrund 2019 in Stahnsdorf. Hier bewegten sich die Preise von 300 bis 620 Euro pro Quadratmeter, letztere waren am Hamann-Ring zu bezahlen. Im Vorjahr waren es noch 490 Euro. 450 Euro kostet Baugrund in der Speckgürtel-Gemeinde südlich der Potsdamer Allee und in der Vogelsiedlung, die nun gemeinsam eine Zone bilden.

Der Nachbar Teltow liegt auf Platz drei. 230 bis 450 Euro pro Quadratmeter mussten hier im Vorjahr bei einem Kauf den Besitzer wechseln. Der teuerste Bereich umfasst dabei mehrere frühere Gebiete, unter anderem das Musikerviertel, die Blumensiedlung, das Buschwiesen-Karree oder die Mahlower Straße. Teltow ist laut Mroß der Ort, der die stärksten Anstiege verzeichnet hat.

In Werder sinken die Werte eher

Bergholz-Rehbrücke (Gemeinde Nuthetal) findet sich mit Preisen von 145 bis 310 Euro pro Quadratmeter auf Platz vier wieder, gefolgt von Werder (200 bis 270 Euro). Hier spricht Mroß davon, dass die Werte eher sinken, obwohl es sehr viele Verkäufe gegeben habe. Glindow sei aber mit bis zu 170 Euro noch stark dabei. Die 270 Euro mussten für Grund im Areal Hafenresidenz bezahlt werden.

Ebenfalls auffällig sind Ferch mit 230 Euro und Caputh mit 300 Euro. In Michendorf seien Werte gestiegen (bis 270 Euro), Nuthetal wäre dagegen unverändert, in Fichtenwalde (Stadt Beelitz) hätte sich der Richtwert von 65 auf 120 Euro verdoppelt. „Nein, wir haben keine Erklärung“, sagt Mroß. Die Werte würden jedenfalls aufgrund realer Verkaufsverträge ermittelt. „Oft ist es das Marketing, nicht immer ist es die Qualität des Produktes“, vermutet der Ausschuss-Vorsitzende.

Vergleich mit Vorjahren schwierig

Der Vergleich mit den Vorwerten ist teilweise allerdings in diesem Jahr problematisch, da in vielen Gemeinden mehrere bisher einzeln bewertete Gebiete nun zusammengefasst wurden. Der Grund: Es gab weniger Kaufverträge als früher und so wurden Bereiche gleicher Qualität gemeinsam ausgewertet. Nach der neuen Immobilienwertermittlungsverordnung dürfen innerhalb einer solchen Zone die Unterschiede zwischen der Mehrheit der Grundstücke und dem vom Gutachterausschusses angegebenen Durchschnittswert nicht mehr als 30 Prozent ausmachen. So wird sichergestellt, dass wirklich nur ähnlich wertiges Bauland gemeinsam erfasst wird.

Das ist wichtig, denn künftig werden die Bodenrichtwert auch bei der Berechnung der Grundsteuer Berücksichtigung finden, so Mroß. In welcher Höhe, das hänge aber von Land und Gemeinde ab. Dennoch erwartet der Vorsitzende des Gutachterausschusses nicht, dass die Bodenrichtwerte dadurch nach unten gehen werden. Geplant sei außerdem eine eigene Grundsteuer für Bauland einzuführen, damit es bebaut werde oder für die Bebauung freigegeben werde.

Gewerbeflächen: Steigerung in Kleinmachnow und Teltow

Bei den Gewerbeflächen haben vor allem in Kleinmachnow und Teltow Steigerungen erfahren. Der Europarc Dreilinden ist für 2019 mit 480 Euro pro Quadratmeter angegeben, im Jahr zuvor waren es noch 310 Euro. Der Klinmachnower Fashionpark konnte sich um 40 Euro auf 190 Euro steigern und die Teltower Oderstraße von 135 auf 250 Euro pro Quadratmeter.

Ackerflächen um 50 Prozent teurer

Auch für die Land- und Forstwirtschaft wurden wieder Bodenrichtwerte ermittelt – erstmals getrennt für das Berliner Umland und die sogenannte etwas weiter von der Bundeshauptstadt entfernte Metropolregion. Hier sind die Steigerungen vor allem im Umland relativ gesehen recht hoch: Ackerland wurde um 50 Prozent teurer, Wald um 67 Prozent. Doch in absoluten Zahlen halten sich die Preise im Vergleich mit anderen Preisen in Grenzen, so Mroß: Ackerland kostete im Vorjahr hier 1,20 Euro pro Quadratmeter (2018: 0,80 Euro), Wald 1,00 Euro (0,60 Euro) und Grünland 0,84 Euro (0,60 Euro).

„Das ist jedenfalls nicht die immer wieder behauptete Explosion der Preise durch Aufkauf durch Investoren oder dunkle Mächte. Das ist durch die Zahlen widerlegt.“ In der Metropolregion waren die Preise noch niedriger: 0,88 Euro für einen Quadratmeter Acker, 0,62 Euro für Wald und 0,64 Euro für Grünland. Die Vorjahrespreise waren hier identisch mit jenen des Umlandes.

