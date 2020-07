Bollywood in Bad Belzig: Spezieller Tanzkurs für Senioren kommt gut an

Bad Belzig

Freude macht gesund. Davon ist Annette Peters überzeugt. Und damit sich diese Freude schnell einstellt, beginnt Peters’ Bollywood-Tanzkurs mit dem Lied „Don’t Worry, Be Happy“ des amerikanischen Jazzsängers Bobby McFerrin.

Zur Galerie Tänzerin und Tanzlehrerin Annette Peters bietet ihren Kurs in Bollywoodtanz jetzt auch für Senioren an. Sie und Teilnehmerin Renate Neumann wissen um die Vorteile für Körper und Geist, die das Training bringt.

Zum beschwingten Rhythmus des Liedes wärmen sich die Tanzlehrerin und ihre an diesem Freitag einzige Schülerin auf. Sie gehen im Kreis – mal vorwärts, mal rückwärts. Die Hände greifen im Takt in die Luft. Dann geht es mit seitlichen Schritten weiter, bevor noch ein wenig auf den Zehenspitzen gelaufen wird. Nach und nach ist der gesamte Körper locker.

Seit diesem Jahr bietet Annette Peters ihren Bollywoodtanz auch speziell für Senioren an – und hofft, dass sich ihr und Renate Neumann bald noch weitere tanzfreudige Teilnehmer anschließen.

Gut für den Rücken

Die Bad Belzigerin ist von Anfang an mit dabei. „Ich habe schon immer gerne getanzt und wollte mit diesem Kurs etwas Neues ausprobieren“, erzählt Renate Neumann. „Ich habe schnell gemerkt, dass mir die Bewegung sehr gut tut und gut für meinen Rücken ist.“

Durch die Aktivität bleibe sie wach im Geist, habe Spaß und auch die Musikauswahl gefalle ihr gut, sagt die 68-Jährige weiter. „Ich habe einen guten Draht zu Annette. Sie dosiert die Anforderungen so, dass ich die Übungen schaffen kann und mich nicht übernehmen muss. Dafür hat sie ein gutes Händchen, sie sieht genau, wenn ich an meiner Grenze bin“, lobt Renate Neumann.

Kostenlose Probestunde Der Bollywoodkurs für Senioren findet freitags ab 10 Uhr im Fitnessstudio am Busbahnhof in Bad Belzig statt. Eine Einheit dauert 45 Minuten. Die Probestunde ist kostenlos. Weitere Informationen bei Annette Peters unter 033849/299290. Email an annettepeters0704@gmail.com

Die Bad Belzigerin, die erst seit November des vergangenen Jahres in der Stadt lebt, hatte sich von der Teilnahme am Tanzkurs auch neue Kontakte erhofft. „Ich würde mich daher freuen, wenn noch mehr Leute mitmachen würden“, sagt die Seniorin.

Die Inspiration für das neue Angebot habe sie von einer Tänzerin aus Amerika bekommen, erzählt Annette Peters. „Ich habe einen Film gesehen, in dem sie angefangen hat, mit Senioren zu tanzen – und man hat den Menschen angemerkt, wie glücklich und wohltuend das für sie war.“ Daher sei in ihr die Idee gewachsen, ihr eigenes Wissen hierzulande ebenfalls auf diese Weise weiterzugeben.

Renate Neumann (hinten) und Tanzlehrerin Annette Peters wissen um die Vorzüge, die Bollywoodtanz auch für Senioren mit sich bringt. Quelle: Josephine Mühln

„Ich arbeite schon immer gerne mit älteren Menschen zusammen“, sagt Annette Peters, die auch als Yoga- und Pilateslehrerin tätig ist, weiter. Ihre Bemühungen, die Tanzkurse in Seniorenwohnheimen anzubieten, seien bislang aber leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Sie schätze am Bollywoodtanz, dass sich viele Stile und ganz unterschiedliche Musik vereinen würden, sagt die Tanzlehrerin. „Der Tanz ist gut, weil vielfältige Bewegungen gemacht und dadurch alle Gelenke mobilisiert werden – vom Fußgelenk bis zur Wirbelsäule“, erläutert Annette Peters. „Alle Muskeln und Sehnen werden sanft gelockert und gedehnt.“

Gleichgewichtssinn erhalten

Das sorge beispielsweise auch dafür, dass eine aufrechte Haltung zurückkehre. „Ich arbeite mit Choreografien, um das Lernen der Teilnehmer aktiv zu halten“, erklärt die Expertin für Gesundheit von Körper, Geist und Seele. „Viele der Bewegungen trainieren zudem den Gleichgewichtssinn. Es ist wichtig, ihn zu erhalten – wegen der steigenden Sturzgefahr im Alter.“

Am Ende der 45-minütigen Trainingseinheit würden alle Teilnehmer strahlen, hat Annette Peters beobachtet. „Ich hoffe, dass wir noch mehr werden. Jeder, der dazu kommt, bereichert die Gruppe.“ Es sei ihr wichtig, in der Kommunikation zu bleiben. „Ich richte mich nach dem, was da ist. Wir gehen an Grenzen, aber überfordern uns nicht.“

Sie habe einst eine Dokumentation über die „Königin des Bauchtanzes“ gesehen – eine über 80 Jahre alte Frau aus dem ägyptischen Kairo, erzählt Annette Peters. „Ich konnte ihre Ausstrahlung im Alter wahrnehmen.“ Es gehe beim Bauchtanz auch darum, spielerisch die eigene Weiblichkeit wieder zu entdecken und sich auszuprobieren.

„Ich wünsche mir, dass die Menschen im Zeitgeist bleiben und Spaß am Jetzt haben“, sagt die Tanzlehrerin. „Das Gefühl, dass sie mithalten können. Auch das war eine Inspiration für mich, den Kurs anzubieten.“

Von Josephine Mühln